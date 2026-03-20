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    EU-Staaten fordern Aussetzen von Angriffen auf Energie in Nahost

    Für Sie zusammengefasst
    • EU Staats und Regierungschefs fordern AussetzenGas
    • Sie riefen zur Deeskalation und Schutz der Zivilin
    • Macron forderte Aussetzen der Angriffe auf Wassere
    EU-Staaten fordern Aussetzen von Angriffen auf Energie in Nahost
    Foto: Stringer - dpa

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union fordern im Iran-Krieg ein Aussetzen der Angriffe auf Anlagen des Energie- und Wasser-Sektors. Darauf verständigten sie sich bei einem Gipfel in Brüssel. Sie riefen zudem alle Parteien "zur Deeskalation und zu größtmöglicher Zurückhaltung, zum Schutz der Zivilbevölkerung und der zivilen Infrastruktur sowie zur uneingeschränkten Achtung des Völkerrechts" auf.

    Israel hatte das wichtige Gasfeld "South Pars", das vom Iran und Katar ausgebeutet wird, am Mittwoch angegriffen. Laut US-Präsident Donald Trump ohne sein Wissen und seine Genehmigung. US-Medienberichte legten aber nahe, dass Trump den Angriff ausdrücklich gebilligt hatte, um den Druck auf den Iran zu erhöhen, die für den Ölmarkt bedeutende Straße von Hormus freizugeben. Der Iran griff Flüssiggasanlagen in Katar an. Katar gehört zu den größten Gasproduzenten der Welt und spielt auch eine Schlüsselrolle bei der globalen Versorgung mit Flüssiggas.

    In der Nacht auf Donnerstag hatte Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron bereits auf der Plattform X ein Aussetzen der Angriffe auf Anlagen des Öl- und Gas-Sektors gefordert und geschrieben, auch die Wasserversorgung dürfe nicht zum Ziel werden./wea/DP/zb





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