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    TAGESVORSCHAU

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    Termine am 20. März 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Wirtschaftstermine Krones Fuchs Bechtle EP 06 0725
    • ElectronicPartner Vincorion Freenet Deutsche Real1
    • Erzeugerpreise Umsatz Gastgewerbe EZB Leistungsbil
    TAGESVORSCHAU - Termine am 20. März 2026
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 20. März

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    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:00 DEU: Krones, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht 07:00 DEU: Fuchs, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 12.00 Analystencall) 07:30 DEU: Bechtle, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Bilanz-Pk, 13.00 Analystencall) 11:00 DEU: ElectronicPartner (EP), Pk mit Vorstellung der Geschäftszahlen 2025

    DEU: Erstnotiz Rüstungszulieferer Vincorion Frankfurter Börse DEU: Freenet, Call zu den Jahreszahlen (endgültig)
    DEU: Deutsche Real Estate, Jahreszahlen
    DEU: Ludwig Beck am Rathauseck, Jahreszahlen
    DEU: Max Automation, Jahreszahlen
    DEU: Quirin Privatbank, Jahreszahlen
    DEU: Tradegate AG, Jahreszahlen
    DEU: Westag, Jahreszahlen
    USA: Carnival, Q1-Zahlen
    USA: Warner Bros Discovery, außerordentliche Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 DEU: Erzeugerpreise für Dienstleistungen Q4/25 und Jahr 2025 08:00 DEU: Erzeugerpreise gewerblicher Produkte 2/26
    08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 1/26
    10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 1/26
    10:00 ITA: Handelsbilanz 1/26
    11:00 EUR: Handelsbilanz 1/26

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Großer Verfallstag an der Eurex

    DEU: Fortsetzung und Pk zum Abschluss der Frühjahrs-Agrarministerkonferenz

    BEL: EU-Gipfel (Ende)

    HINWEIS
    JPN: Feiertag, Börse geschlossen
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    TAGESVORSCHAU Termine am 20. März 2026 Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 20. März ^ TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 DEU: Krones, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht 07:00 DEU: Fuchs, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 12.00 Analystencall) 07:30 DEU: Bechtle, …
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