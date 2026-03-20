Teilausfälle bei Bussen und Bahnen möglich

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Warnstreiks im kommunalen Nahverkehr können auch heute in vielen Städten von Nordrhein-Westfalen zu Einschränkungen bei Bus und Bahnen führen. Die Gewerkschaft Verdi hat in ausgewählten Betriebshöfen von etlichen Nahverkehrsbetrieben zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen.

Je nach betroffenem Standort kann es nach Einschätzung der Gewerkschaft zu Einschränkungen auf einzelnen Linien und Strecken kommen. In kleineren Unternehmen sei teilweise auch das gesamte Streckennetz betroffen.