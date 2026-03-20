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    Umfrage

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    Wirtschaftskurs wichtig für Wahlentscheidung in Rheinland-Pfalz

    Für Sie zusammengefasst
    • Wirtschaftspolitik ist entscheidend fuer die Wahle
    • Fuer 77 Prozent der Waehler ist Wirtschaft wichtig
    • Verunsicherung bleibt hoch daher Verlaesslichkeite
    Umfrage - Wirtschaftskurs wichtig für Wahlentscheidung in Rheinland-Pfalz
    Foto: Siarhei - 356130783

    MAINZ (dpa-AFX) - Der künftige Kurs der Landesregierung in der Wirtschaftspolitik ist ein entscheidender Faktor für die Wahlentscheidung in Rheinland-Pfalz. Nach einer Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Insa ist für 77 Prozent der Wahlberechtigten das Thema Wirtschaft wichtig oder sehr wichtig. An diesem Sonntag wird in Rheinland-Pfalz gewählt.

    Die hohe Bedeutung des Themas zieht sich durch alle Altersgruppen und Wählerlager und nimmt mit zunehmendem Alter sogar noch deutlich zu, geht aus der Befragung im Auftrag der Landesvereinigung Unternehmerverbände (LVU) hervor. Gleichzeitig gebe es eine spürbare Verunsicherung bei den Menschen im Land.

    Unternehmer fordert Verlässlichkeit

    Zwar bewertet demnach knapp die Hälfte der Erwerbstätigen in Rheinland-Pfalz die eigene berufliche Situation als sicher. Gleichzeitig gebe es aber einen spürbaren Anteil unter den Befragten, der seine Lage als unsicher einschätze oder keiner Partei wirtschaftspolitische Kompetenz zutraue.

    Dass die Wirtschaft ein zentrales Wahlthema und gleichzeitig die Verunsicherung sowie das Vertrauen in die Politik begrenzt sei, decke sich mit den Rückmeldungen aus den Unternehmen im Land, erklärte LVU-Hauptgeschäftsführer Karsten Tacke.

    "Das ist ein klares Signal." In den kommenden fünf Jahren sei eine konsequente wirtschaftspolitische Prioritätensetzung nötig, mahnte Tacke. Die Unternehmen brauchten verlässliche Rahmenbedingungen./glb/DP/zb






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