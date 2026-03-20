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    Nicht WTI oder Brent

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    166 US-Dollar je Barrel: Bei diesem Ölpreis ist es Realität!

    Dubai-Öl kostet schon mehr als 166 US-Dollar pro Barrel. Bleibt die Straße von Hormus blockiert, könnte der Preisschock laut Analysten auch Brent und WTI mit voller Wucht treffen.

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    Nicht WTI oder Brent - 166 US-Dollar je Barrel: Bei diesem Ölpreis ist es Realität!
    Foto: Jacob Ford/AP/dpa

    Mit 166 US-Dollar pro Barrel wirkt dieser Preis wie ein Ausreißer. Doch genau das ist derzeit in der Golfregion zu beobachten. Laut CNBC ist der Preis für Dubai-Rohöl am Donnerstag auf über 166 US-Dollar je Barrel gestiegen, während Dated Brent und WTI Cushing noch bei rund 100 US-Dollar liegen.

    Das klingt zunächst nach einer regionalen Verzerrung. Doch genau darin steckt eine Warnung für Anleger. Der extreme Ausschlag zeigt, wie heftig der Markt reagiert, wenn ein zentraler Engpass plötzlich fast geschlossen ist. Im Fokus steht die Straße von Hormus. Durch diese Meerenge läuft rund ein Fünftel des weltweiten Öltransports. Laut den von CNBC zitierten Daten von Charles Schwab ist die Zahl der täglichen Transitfahrten von mehr als 120 auf nahezu null gefallen.

    Für JPMorgan ist das mehr als ein lokaler Schock. Rohstoffchefin Natasha Kaneva warnt dem Bericht zufolge, dass sich die Preislücke nicht halten dürfte, falls die Passage nicht bald wieder geöffnet wird. Dann müssten auch Brent und WTI neu bewertet werden, da die Lagerbestände im Atlantikraum sinken und der globale Markt ein deutlich knapperes Angebot einpreisen müsste.

    Noch ist das nicht ausgemacht. Analysten von Wood Mackenzie und Rystad weisen darauf hin, dass die asiatischen Preise besonders stark verzerrt sind. Dubai in Singapur sei wegen der massiven Störung kaum noch ein sauberer Maßstab. Zugleich schießt die Nachfrage nach Oman-Öl aber nach oben, da diese Sorte außerhalb von Hormus verschifft wird.

    Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht, ob 166 US-Dollar sofort auch bei Brent und WTI erreicht werden. Entscheidend ist, wie lange die Störung in Hormus andauert. Normalisieren sich die Flüsse rasch, könnte die Lücke kleiner werden. Zieht sich der Konflikt jedoch hin, wird der Westen den asiatischen Engpass nicht mehr ignorieren können.

    Für Verbraucher wäre dies ein doppelter Schock: Teureres Öl und höhere Transportkosten. Anlegern ist die Botschaft klar: 166 US-Dollar sind noch nicht der neue Weltpreis. Sie zeigen jedoch, wie hoch der Ölpreis steigen kann, wenn aus geopolitischem Risiko plötzlich echter Mangel wird.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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