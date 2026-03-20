Merz wirft Orban 'Akt grober Illoyalität' vor
- Merz kritisiert Orban wegen Blockade Ukrainehilfen
- Orban fordert russisches Oel per Druschba Pipeline
- Merz warnt vor bleibenden Konsequenzen fuer die EU
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat die anhaltende Blockade milliardenschwerer Ukraine-Hilfen durch den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban als "Akt grober Illoyalität" kritisiert. "Wir sind uns einig, dass wir das, was heute geschehen ist im Europäischen Rat, so nicht hinnehmen", sagte der CDU-Chef nach den Beratungen der Staats- und Regierungschefs der 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union in Brüssel. "Und das wird auch Konsequenzen haben, die weit über dieses einzelne Ereignis hinausreichen."
Das Agieren Orbans werde "tiefe Spuren hinterlassen". Auch diejenigen, die sehr viel länger als er selbst bei EU-Gipfeln dabei seien, habe das Verhalten "zutiefst verärgert". Im Zuge der anstehenden Haushaltsaufstellung der EU müsse man nun "noch einmal ganz grundsätzlich" darüber beraten.
Der in seiner Heimat um eine Wiederwahl kämpfende Rechtspopulist Orban beharrt weiter darauf, erst dann sein Veto zurückzuziehen, wenn Ungarn wieder russische Öllieferungen über die Druschba-Pipeline bekommt. Orban behauptet, ohne das günstige russische Öl würden ungarische Haushalte und Unternehmen bankrottgehen./mfi/DP/zb
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...nicht wir "brauchen", sondern wir verdienen.......und ratet mal wer?
Quelle:
........Irankrieg - Ölmultis erwarten milliardenschwere Zusatzeinnahmen
Der steigende Ölpreis beschert den großen Ölkonzernen Mehreinnahmen in Milliardenhöhe. Allein US-Unternehmen könnten laut Experten in diesem Jahr mit mehr als 60 Mrd. Dollar zusätzlich rechnen
Der Irankrieg spült den Ölmultis zusätzliche Einnahmen in die Kassen – und das in Milliardenhöhe. Laut einer Einschätzung der norwegischen Beratungsfirma Rystad Energy dürften allein amerikanische Ölkonzerne mit einem Plus in Höhe von 63,4 Mrd. Dollar rechnen, sollte der Ölpreis für den Rest des Jahres auf einem durchschnittlichen Niveau von 100 Dollar verbleiben. Die Financial Times zitiert zudem Berechnungen der Investmentbank Jefferies, wonach US-Produzenten nur in diesem Monat auf Zusatzeinnahmen von 5 Mrd. Dollar kommen dürften.
Massiver Ausbau von alternativen Energien und Speicherung des Stroms bei Überschuss ist die Lösung für Unabhängigkeit und Umwelt.
Ünrigens kann dir jeder E Autofahrer erzählen , dass er gerade keine Kostenexplosion an der Ladesäule sieht...
Klar wird das bei einigen Industrien etwas länger dauern, aber es ist möglich.
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