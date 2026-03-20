    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Dertour

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Reiselust ungebrochen, aber Preise könnten steigen

    Für Sie zusammengefasst
    • Reiselust der Deutschen bleibt hoch trotz Konflikte
    • Kerosinpreis steigt und wirkt sehr auf Reisepreise
    • Buchungen verschieben sich zu Spanien Griechenland
    Dertour - Reiselust ungebrochen, aber Preise könnten steigen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    KÖLN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Trotz des Kriegs im Nahen Osten bleibt die Reiselust hoch - steigende Kosten könnten Urlaub aber verteuern. "Im Moment geht der Kerosinpreis nach oben. Wenn das auf diesem Niveau bleibt, wird sich das über die Zeit auch auf die Reisepreise auswirken", sagte der Chef des Reiseveranstalters Dertour, Christoph Debus, der Deutschen Presse-Agentur. "Kleinere Kostensteigerungen lassen sich im Moment für zukünftige Buchungen nicht ausschließen."

    Der nach eigenen Angaben größte deutsche Veranstalter in der Nahostregion beobachtet derzeit eine Verschiebung bei den Buchungen. "In der betroffenen Region sehen wir Stornierungen, Umbuchungen und eine gewisse Verunsicherung", sagte Debus. Insgesamt bleibe die Nachfrage jedoch stabil: "Die Reiselust der Deutschen und der Europäer ist ungebrochen." Viele Urlauber wichen auf andere Ziele aus. Für Spanien und Griechenland gebe es weiter gute Buchungseingänge.

    Der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Tourismuswissenschaft, Jürgen Schmude, sagte, dieses Ausweichverhalten sei nicht ungewöhnlich. Viele klassische Warmwasserziele seien für Touristen austauschbar. "Reisende wechseln schnell zu einem anderen Ziel, wenn Unsicherheit entsteht." In der Branche spreche man vom sogenannten 3-S-Tourismus - Sun, Sand, Sea -, bei dem die Austauschbarkeit von Destinationen besonders groß sei.

    Für die Golfregion sei die Lage schwer einzuschätzen, sagte Debus. "Im Moment steht hinter der Region ein Fragezeichen. Das ist so." Zugleich könne das Sicherheitsempfinden der Kundinnen und Kunden schnell wiederhergestellt werden. "Diese Destinationen haben sich über Jahre ein sehr gutes Image aufgebaut. Wenn der Konflikt befriedet ist, kann dieses Vertrauen auch wieder zurückkehren."

    Auch Ägypten bleibe gefragt, spüre aber die aktuelle Lage. "Ägypten war eine unserer Gewinnerdestinationen", sagte Debus. Zwar habe sich das Wachstum seit Beginn des Kriegs abgeschwächt. "Nichtsdestotrotz liegen die Buchungszahlen in Summe zweistellig über dem Vorjahr." Hintergrund sei auch ein Wahrnehmungseffekt: "Wenn es einen Konflikt in einem arabischen Land gibt, werden häufig andere arabische Länder in Mithaftung genommen."

    Infolge des Kriegs saßen Tausende deutsche Urlauber im Nahen Osten fest - bei Dertour handelte es sich um eine niedrige vierstellige Zahl. "Gerade in so einer Krise zeigt sich, wie hoch der Wert einer Pauschalreise ist", sagte Debus. Man habe Flüge und sichere Unterkünfte organisiert - ohne Mehrkosten für Pauschalreisegäste. Zu den Kosten der Rückholaktion machte Debus keine Angaben, sprach aber von einem erheblichen Aufwand./kge/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Dertour Reiselust ungebrochen, aber Preise könnten steigen Trotz des Kriegs im Nahen Osten bleibt die Reiselust hoch - steigende Kosten könnten Urlaub aber verteuern. "Im Moment geht der Kerosinpreis nach oben. Wenn das auf diesem Niveau bleibt, wird sich das über die Zeit auch auf die Reisepreise …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     