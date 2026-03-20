Aircom stellt mit raNora seine Plattform für agentenbasierte KI für autonome Netze vor

FAIRFAX, Virginia, 20. März 2026 /PRNewswire/ -- Aircom gab heute die Markteinführung von raNora bekannt, einer eigenständigen Plattform für agentenbasierte KI, die darauf ausgelegt ist, tägliche Arbeitsabläufe in Funknetzplanung und Netztechnik zu unterstützen. raNora wurde im Rahmen der Vision von Aircom für autonome Netze entwickelt und führt eine kontrollierte, für die Telekommunikation trainierte Multi-Agenten-Architektur ein, die strukturierte Schlussfolgerung und Ausführung in operative Umgebungen bringt.

Aircom führt eine für Telekommunikation trainierte Multi-Agenten-KI-Plattform ein, die agentenbasierte Ausführung in reale Arbeitsabläufe der Funknetzplanung bringt und so die Kluft zwischen manuellen Abläufen und Netzautonomie überbrückt.

Da Funknetze immer komplexer werden, bleiben die Betriebsmodelle stark manuell geprägt. Netzbetreiber stehen unter wachsendem Kostendruck und arbeiten mit fragmentierten Tools sowie ticketgesteuerten Prozessen, was die Effizienz begrenzt. raNora begegnet dieser Herausforderung, indem KI direkt in technische Runbooks eingebettet wird. Dadurch können spezialisierte Agenten wiederholbare Aufgaben ausführen, während Menschen Richtlinien und Sonderfälle überwachen.

Im Gegensatz zu allgemeinen KI-Assistenten wurde raNora gezielt für den RAN-Betrieb entwickelt. Seine Architektur kombiniert eine LLM-basierte Schlussfolgerungs-Engine, die Netzwerktopologie-, Konfigurations-, Leistungs- und Planungsdaten zusammenführt. Die für Telekommunikation trainierten KI-Agenten von Aircom basieren auf technischen Leitplanken, während der mehrstufige Orchestrator des Unternehmens Wiederholbarkeit und Nachvollziehbarkeit sicherstellt.

Die Einführung von raNora umfasst zwei besonders leistungsstarke Agenten:

Database Agent – zur Unterstützung von Abfragen von Netzwerkdaten, Compliance-Audits, Abweichungsanalysen und Vorschlägen für Korrekturmaßnahmen.

– zur Unterstützung von Abfragen von Netzwerkdaten, Compliance-Audits, Abweichungsanalysen und Vorschlägen für Korrekturmaßnahmen. Coverage Agent – ermöglicht Abdeckungsanalysen, statistische Berichte, interaktive Karten und automatisierte Empfehlungen zur Standortplanung.

„Der Wandel hin zu autonomen Netzen erfordert KI, die in kontrollierten Workflows arbeiten kann und nicht nur Erkenntnisse generiert", sagte Khurram Chaudhry, Bereichsleiter Produkte und Engineering bei Aircom. „raNora ist ein wichtiger Schritt, um agentenbasierte KI in die tägliche Funknetzplanung zu bringen und Netzbetreibern zu helfen, den manuellen Aufwand zu senken, die Produktivität im Engineering zu steigern und Vertrauen in KI-gestützte Ausführung aufzubauen."

raNora unterstützt sowohl hybride als auch lokale Bereitstellungsmodelle und ermöglicht es Netzbetreibern damit, die Einführung von KI an Sicherheits- und Compliance-Vorgaben auszurichten. Weitere KI-Agenten für raNora sollen in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 eingeführt werden.

raNora ist für Feldversuche verfügbar. Schreiben Sie uns an raNora@teoco.com oder wenden Sie sich an Ihren Aircom-Vertreter vor Ort.

Informationen zu Aircom

Aircom bietet fortschrittliche Lösungen für RAN-Planung, Optimierung und Automatisierung für mehr als 125 Kunden in mehr als 100 Ländern. Als hundertprozentige Tochtergesellschaft von TEOCO verbindet Aircom jahrzehntelange Telekommunikationsexpertise mit intelligenter Analytik und KI-gesteuerter Automatisierung, um die Entwicklung hin zu autonomen Netzen zu unterstützen. Die Lösungen von Aircom helfen Netzbetreibern, die Servicequalität zu verbessern, die betriebliche Komplexität zu senken und ein intelligenteres Management des gesamten Netzwerklebenszyklus voranzutreiben.

Weitere Informationen finden Sie auf teocoaircom.com.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2936826/Aircom_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/aircom-stellt-mit-ranora-seine-plattform-fur-agentenbasierte-ki-fur-autonome-netze-vor-302719582.html