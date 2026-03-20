RBC stuft RATIONAL AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rational von 580 auf 640 Euro angehoben und die Aktien von "Underperform" auf "Sector Perform" hochgestuft. Angesichts starker Quartalszahlen, eines zuversichtlichen Wachstums- und Margenausblicks sowie des Kursrückgangs der vergangenen 18 Monate schätzt Analyst Sebastian Kuenne den Großküchenausrüster nun erstmals seit sieben Jahren nicht mehr negativ ein. Der Aufschlag zur Branche sei so gering wie seit 24 Jahren nicht mehr, was die positiven und negativen Faktoren angemessen widerspiegele, schrieb er in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 21:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,64 % und einem Kurs von 658,8EUR auf Lang & Schwarz (19. März 2026, 22:58 Uhr) gehandelt.



