JPMORGAN stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Infineon von 40 auf 48 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Die Münchner seien einer der größten Profiteure des immensen Energiebedarfs beim KI-Einsatz, schrieb Sandeep Deshpande am Donnerstagabend. Infineon bietet Lösungen für mehr Energieeffizienz in den Rechenzentren. Dank neuer Systemarchitekturen dürfte die Bedeutung zum Ende des Geschäftsjahres 2026 hin sogar noch zunehmen. Zudem setzt Deshpande darauf, dass der Tiefpunkt im Geschäft mit der Autobranche erreicht ist und nun eine Stabilisierung folgen kann./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 20:17 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,88 % und einem Kurs von 37,61EUR auf Lang & Schwarz (19. März 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Sandeep Deshpande

Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 48

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 48,00 € , was eine Steigerung von +29,40% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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