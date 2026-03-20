JPMORGAN stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Infineon von 40 auf 48 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Die Münchner seien einer der größten Profiteure des immensen Energiebedarfs beim KI-Einsatz, schrieb Sandeep Deshpande am Donnerstagabend. Infineon bietet Lösungen für mehr Energieeffizienz in den Rechenzentren. Dank neuer Systemarchitekturen dürfte die Bedeutung zum Ende des Geschäftsjahres 2026 hin sogar noch zunehmen. Zudem setzt Deshpande darauf, dass der Tiefpunkt im Geschäft mit der Autobranche erreicht ist und nun eine Stabilisierung folgen kann./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 20:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 20:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,88 % und einem Kurs von 37,61EUR auf Lang & Schwarz (19. März 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Sandeep Deshpande
Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 48
Kursziel alt: 40
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Sandeep Deshpande
Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG
Aktieneinstufung neu: positiv
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Währung: EUR
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