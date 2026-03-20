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    FUCHS schließt 2025 mit solidem Ergebnis ab

    Trotz geopolitischer Unsicherheiten und Währungseinflüssen liefert FUCHS 2025 robuste Ergebnisse, steigert Dividende und blickt mit klarer Wachstumsprognose zuversichtlich auf 2026.

    FUCHS schließt 2025 mit solidem Ergebnis ab
    Foto: adobe.stock.com
    • Geschäftsjahr 2025: Umsatz 3.563 Mio. EUR (+1%), EBIT 435 Mio. EUR (weitgehend stabil) trotz geopolitischer Herausforderungen und negativen Währungseffekten.
    • Ergebnis je Aktie: Stammaktie 2,33 EUR, Vorzugsaktie 2,34 EUR — jeweils +2% gegenüber Vorjahr.
    • Starker Cashflow und Wertschöpfung: Freier Cashflow vor Akquisitionen 316 Mio. EUR, freier Cashflow 289 Mio. EUR, FUCHS Value Added (FVA) 249 Mio. EUR.
    • Dividende: 24. Erhöhung in Folge vorgeschlagen — Vorzugsaktie 1,23 EUR (vorher 1,17), Stammaktie 1,22 EUR (vorher 1,16).
    • Prognose 2026: Umsatz rund 3,7 Mrd. EUR, EBIT rund 450 Mio. EUR; Einschluss der vollständigen Übernahme von OPET sowie Aufwendungen für Integration und Transform2Grow; freier Cashflow vor Akquisitionen erwartet bei ~270 Mio. EUR.
    • Regionale Highlights: Asien-Pazifik erstmals über 1 Mrd. EUR Umsatz (1.002 Mio., organisch +7%), EBIT Rekord 132 Mio.; EMEA Umsatz 2.048 Mio.; Nord-/Südamerika Umsatz 695 Mio. mit EBIT-Rückgang auf 75 Mio.


    FUCHS

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    ISIN:DE000A3E5D56WKN:A3E5D5





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