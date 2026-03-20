FUCHS schließt 2025 mit solidem Ergebnis ab
Trotz geopolitischer Unsicherheiten und Währungseinflüssen liefert FUCHS 2025 robuste Ergebnisse, steigert Dividende und blickt mit klarer Wachstumsprognose zuversichtlich auf 2026.
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- Geschäftsjahr 2025: Umsatz 3.563 Mio. EUR (+1%), EBIT 435 Mio. EUR (weitgehend stabil) trotz geopolitischer Herausforderungen und negativen Währungseffekten.
- Ergebnis je Aktie: Stammaktie 2,33 EUR, Vorzugsaktie 2,34 EUR — jeweils +2% gegenüber Vorjahr.
- Starker Cashflow und Wertschöpfung: Freier Cashflow vor Akquisitionen 316 Mio. EUR, freier Cashflow 289 Mio. EUR, FUCHS Value Added (FVA) 249 Mio. EUR.
- Dividende: 24. Erhöhung in Folge vorgeschlagen — Vorzugsaktie 1,23 EUR (vorher 1,17), Stammaktie 1,22 EUR (vorher 1,16).
- Prognose 2026: Umsatz rund 3,7 Mrd. EUR, EBIT rund 450 Mio. EUR; Einschluss der vollständigen Übernahme von OPET sowie Aufwendungen für Integration und Transform2Grow; freier Cashflow vor Akquisitionen erwartet bei ~270 Mio. EUR.
- Regionale Highlights: Asien-Pazifik erstmals über 1 Mrd. EUR Umsatz (1.002 Mio., organisch +7%), EBIT Rekord 132 Mio.; EMEA Umsatz 2.048 Mio.; Nord-/Südamerika Umsatz 695 Mio. mit EBIT-Rückgang auf 75 Mio.
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