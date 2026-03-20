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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan hebt Infineon auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 48 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan hebt Kursziel und stuft Infineon hochBald
    • Infineon profitiert stark vom Energiebedarf der KI
    • Bedeutung steigt bis Ende Geschaeftsjahr 2026 noch
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan hebt Infineon auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 48 Euro
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Infineon von 40 auf 48 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Die Münchner seien einer der größten Profiteure des immensen Energiebedarfs beim KI-Einsatz, schrieb Sandeep Deshpande am Donnerstagabend. Infineon bietet Lösungen für mehr Energieeffizienz in den Rechenzentren. Dank neuer Systemarchitekturen dürfte die Bedeutung zum Ende des Geschäftsjahres 2026 hin sogar noch zunehmen. Zudem setzt Deshpande darauf, dass der Tiefpunkt im Geschäft mit der Autobranche erreicht ist und nun eine Stabilisierung folgen kann./rob/ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 20:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 00:15 / GMT

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    Infineon Technologies

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    ISIN:DE0006231004WKN:623100

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 37,90 auf Lang & Schwarz (20. März 2026, 07:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um -6,45 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,43 %.

    Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 50,34 Mrd..

    Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 45,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +16,60 %/+34,74 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 48 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 48,00, was eine Steigerung von +29,40% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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