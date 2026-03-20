JPMORGAN stuft Fedex auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fedex nach Zahlen von 424 auf 432 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aktie des Logistikkonzerns dürfte positiv auf den starken Quartalsbericht und den angehobenen Ausblick reagieren, schrieb Brian Ossenbeck in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Das Management habe allerdings gewarnt, dass die derzeitige Geschäftsdynamik die Erwartungen an das laufende Quartal nach oben geschraubt habe. Einige fundamentale Herausforderungen sowie steigende Investitionen dürften den Druck auf das weiter schwache Großfrachtgeschäft aufrechterhalten, so der Experte. Er hob seine Schätzungen moderat an./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 23:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 23:21 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 23:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 23:21 / EDT
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Die Fedex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,82 % und einem Kurs von 356,1USD auf NYSE (20. März 2026, 01:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Brian Ossenbeck
Analysiertes Unternehmen: Fedex
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 432
Kursziel alt: 424
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Brian Ossenbeck
Analysiertes Unternehmen: Fedex
Aktieneinstufung neu: neutral
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