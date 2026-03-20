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    Schmierstoffhersteller Fuchs trotzt schwierigem Umfeld - 2026 Zuwächse angepeilt

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz 3600000000 Euro und Ebit 435000000 EuroPlus
    • Gewinn 306000000 Euro und Dividende 123 CentUmsatz
    • Prognose 2026 Umsatz 3700000000 und Ebit 450000000
    Schmierstoffhersteller Fuchs trotzt schwierigem Umfeld - 2026 Zuwächse angepeilt
    Foto: FUCHS PETROLUB

    MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Schmierstoffhersteller Fuchs hat im vergangenen Jahr in etwa so viel verdient wie im Vorjahr. "2025 war aus geopolitischer Sicht ein anspruchsvolles Jahr", sagte Unternehmenschef Stefan Fuchs laut einer Mitteilung am Freitag. Dabei sei vor allem die US-amerikanische Zollpolitik herausfordernd gewesen. In Deutschland hätten hohe Energiepreise sowie eine mit Absatzrückgängen zu kämpfende Automobilindustrie belastet.

    Im vergangenen Jahr wuchs der Umsatz um ein Prozent auf knapp 3,6 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) verbesserte sich um eine Million Euro auf 435 Millionen Euro. Von Bloomberg befragte Analysten hatten allerdings mit einem leichten Ergebnisrückgang gerechnet. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 306 Millionen Euro, ein Plus von einem Prozent zum Vorjahr. Die Dividende für eine Vorzugsaktie soll um sechs Cent auf 1,23 Euro steigen.

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    Im laufenden Jahr rechnen die Mannheimer mit einer Besserung. Der Umsatz soll 2026 auf 3,7 Milliarden Euro steigen und der operative Gewinn (Ebit) sich auf 450 Millionen Euro verbessern. Dabei geht das Unternehmen von keiner deutlichen Verbesserung des ökonomischen Marktumfelds aus. Die Ziele liegen im Großen und Ganzen im Rahmen der Analystenerwartungen./mne/zb

    FUCHS Pref

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    ISIN:DE000A3E5D64WKN:A3E5D6

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur FUCHS Pref Aktie

    Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 33,87 auf Lang & Schwarz (20. März 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der FUCHS Pref Aktie um -1,12 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,90 %.

    Die Marktkapitalisierung von FUCHS Pref bezifferte sich zuletzt auf 2,23 Mrd..

    FUCHS Pref zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4800 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 49,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von +42,44 %/+59,88 % bedeutet.




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