Schmierstoffhersteller Fuchs trotzt schwierigem Umfeld - 2026 Zuwächse angepeilt

Im laufenden Jahr rechnen die Mannheimer mit einer Besserung. Der Umsatz soll 2026 auf 3,7 Milliarden Euro steigen und der operative Gewinn (Ebit) sich auf 450 Millionen Euro verbessern. Dabei geht das Unternehmen von keiner deutlichen Verbesserung des ökonomischen Marktumfelds aus. Die Ziele liegen im Großen und Ganzen im Rahmen der Analystenerwartungen./mne/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur FUCHS Pref Aktie

Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 33,87 auf Lang & Schwarz (20. März 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der FUCHS Pref Aktie um -1,12 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,90 %.

Die Marktkapitalisierung von FUCHS Pref bezifferte sich zuletzt auf 2,23 Mrd..

FUCHS Pref zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4800 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 49,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von +42,44 %/+59,88 % bedeutet.