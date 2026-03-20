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    MAX Automation stärkt Kapital und Working Capital 2025 – Erfolgsstrategie in schwierigen Zeiten

    Trotz rückläufiger Erlöse und Ergebnisbelastungen hat MAX Automation 2025 ihre Bilanz gestärkt, die Verschuldung deutlich reduziert und die Basis für moderates Wachstum gelegt.

    MAX Automation stärkt Kapital und Working Capital 2025 – Erfolgsstrategie in schwierigen Zeiten
    • MAX Automation SE konnte im Geschäftsjahr 2025 ihre Kapitalstruktur verbessern und die Nettoverschuldung auf 31,5 Mio. Euro nahezu halbieren
    • Der Umsatz sank auf 334,5 Mio. Euro, was einem Rückgang von 8,6 % im Vergleich zu 366,0 Mio. Euro im Vorjahr entspricht
    • Das operative Ergebnis (EBITDA) verringerte sich um 46,8 % auf 15,6 Mio. Euro, die EBITDA-Marge sank auf 4,7 %
    • Der Auftragseingang stieg um 7,8 % auf 338,8 Mio. Euro, der Auftragsbestand blieb mit 154,4 Mio. Euro auf Vorjahresniveau
    • Das Working Capital wurde deutlich auf 73,7 Mio. Euro reduziert, was auf den Abbau der Vorräte und höhere Anzahlungen zurückzuführen ist
    • Für 2026 wird ein moderates Wachstum erwartet, mit einem Umsatz zwischen 320 Mio. Euro und 370 Mio. Euro sowie einem EBITDA zwischen 12 Mio. Euro und 18 Mio. Euro

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei MAX Automation ist am 20.03.2026.

    Der Kurs von MAX Automation lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,7000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,13 % im Minus.
    16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 3,6900EUR das entspricht einem Minus von -0,27 % seit der Veröffentlichung.


    MAX Automation

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