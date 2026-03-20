53 0 Kommentare MAX Automation stärkt Kapital und Working Capital 2025 – Erfolgsstrategie in schwierigen Zeiten

Trotz rückläufiger Erlöse und Ergebnisbelastungen hat MAX Automation 2025 ihre Bilanz gestärkt, die Verschuldung deutlich reduziert und die Basis für moderates Wachstum gelegt.

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