RBC stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Schneider Electric von 270 auf 290 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Ein starkes Wachstum und eine gute operative Dynamik sollten die Ergebnisdynamik (EPS) des Technologiekonzerns antreiben, schrieb Mark Fielding in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Er hob seine EPS-Prognosen für 2027 und 2028 an. Zudem liege seine Schätzung für die Wachstumsraten beim Umsatz bis 2030 über der Mitte der Zielspanne der Franzosen. Auch für das organische Wachstum ist er optimistischer./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 23:35 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 246,6EUR auf Lang & Schwarz (20. März 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Mark Fielding

Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 290

Kursziel alt: 270

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 290,00 € , was eine Steigerung von +19,15% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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