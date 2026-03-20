Tesla plant Investition über 2,9 Milliarden US-Dollar für Solartechnik

Die Aktie von Maxwell legte am Freitag um rund 12 Prozent zu, während andere potenzielle Zulieferer wie S.C. New Energy Technology und Laplace Renewable Energy um mehr als 7 Prozent kletterten.

Der US-Elektroautobauer Tesla prüft laut Reuters den Kauf von Solarproduktionsanlagen im Wert von rund 2,9 Milliarden US-Dollar von mehreren chinesischen Unternehmen. Im Zentrum der Gespräche steht insbesondere Suzhou Maxwell Technologies, ein weltweit führender Hersteller von Siebdruckanlagen für Solarzellen.

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Milliardeninvestition für Musks 100-Gigawatt-Vision

Der potenzielle Deal ist Teil einer deutlich größeren Strategie von Tesla-Chef Elon Musk. Das Unternehmen plant, bis 2028 in den USA eine Solarproduktionskapazität von 100 Gigawatt aufzubauen.

Musk hatte bereits im Januar erklärt, Solarenergie könne langfristig den gesamten Strombedarf der Vereinigten Staaten decken – einschließlich des stark wachsenden Energiehungers von Rechenzentren und KI-Infrastruktur.

Lieferungen noch vor Herbst geplant

Die chinesischen Lieferanten sollen angewiesen worden sein, die Anlagen bereits vor Herbst dieses Jahres zu liefern. Ein Teil der Ausrüstung – darunter komplette Produktionslinien – könnte in Teslas Anlagen in Texas installiert werden.

Allerdings ist ein entscheidender Punkt noch ungeklärt: Für bestimmte Maschinen ist eine Exportgenehmigung der chinesischen Behörden erforderlich. Insbesondere Maxwell soll bereits entsprechende Genehmigungen beantragt haben. Wie lange dieser Prozess dauert, bleibt unklar.

Strategische Abhängigkeit trotz Handelsbarrieren

Zwar schützen Zölle den US-Markt vor günstigen Solarzellenimporten aus China und Südostasien. Doch Produktionsanlagen wurden 2024 bewusst von diesen Zöllen ausgenommen. Diese Ausnahme gilt weiterhin.

Energiepolitik im Spannungsfeld

Teslas Solarambitionen stehen im Kontrast zur aktuellen energiepolitischen Ausrichtung in den USA. Während politische Entscheidungsträger wie US-Präsident Donald Trump verstärkt auf fossile Brennstoffe setzen und Förderungen für erneuerbare Energien gekürzt wurden, treibt Musk den Ausbau von Solarenergie aggressiv voran.

Er kritisierte wiederholt, dass Zölle und regulatorische Hürden die Kosten für Solarprojekte „künstlich erhöhen“, obwohl die USA vor einem strukturellen Stromdefizit stehen.

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Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,18 % und einem Kurs von 380,3EUR auf Nasdaq (20. März 2026, 01:00 Uhr) gehandelt.





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