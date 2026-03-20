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    DATA MODUL AG O.N.: Sondereffekte belasten Ergebnis 2025

    DATA MODUL blickt auf ein herausforderndes Jahr 2025 zurück: Umsatzrückgang, Sondereffekte und dennoch Dividende – bei wachsender Internationalisierung und vorsichtigem Optimismus für 2026.

    DATA MODUL AG O.N.: Sondereffekte belasten Ergebnis 2025
    Foto: xiaoliangge - stock.adobe.com
    • Der Umsatz von DATA MODUL sank 2025 um 5,9% auf 212,9 Mio. Euro, während der Auftragseingang um 4,5% auf 210,4 Mio. Euro stieg.
    • Das EBIT lag im Geschäftsjahr bei -4,9 Mio. Euro, belastet durch Sondereffekte in Höhe von 8,6 Mio. Euro, im Vergleich zu 9,3 Mio. Euro im Vorjahr.
    • Der Auftragsbestand verringerte sich um 6,2% auf 132,6 Mio. Euro, während der Auftragseingang im vierten Quartal um 4,5% höher war als im Vorjahr.
    • Trotz eines Jahresfehlbetrags wird eine Dividende von 0,25 EUR je Aktie vorgeschlagen, basierend auf dem vorgetragenen Bilanzgewinn.
    • Die Exportquote stieg auf 54,9%, was die zunehmende internationale Ausrichtung des Unternehmens unterstreicht.
    • Für 2026 wird ein seitwärts verlaufender Umsatz bei insgesamt profitabler Entwicklung erwartet, trotz anhaltender geopolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei DATA MODUL AG O.N. ist am 20.03.2026.

    Der Kurs von DATA MODUL AG O.N. lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 26,10EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -4,04 % im Minus.
    16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 24,500EUR das entspricht einem Minus von -6,13 % seit der Veröffentlichung.


    DATA MODUL AG O.N.

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