DAX unter 24.000 Punkten

Mit den jüngsten Kursverlusten könnte insbesondere diese untere Lücke nun stärker ins Visier geraten. In diesem Szenario wäre ein weiterer Rückgang des DAX in Richtung 22.320 Punkte denkbar. Sollte sich zudem der Konflikt zwischen den USA, Israel und dem Iran weiter zuspitzen und die Energieversorgung zusätzlich belasten, könnte der Index sogar bis auf 21.513 Punkte fallen.

Auslöser für die damaligen Turbulenzen im April 2025 waren die angekündigten, als überzogen empfundenen US-Zölle. In der anschließenden schnellen Erholungsphase konnten die Märkte nicht gleichmäßig ansteigen, wodurch an vielen Stellen sogenannte Kurslücken entstanden sind. Eine dieser Lücken liegt zwischen 22.607 und 22.764 Punkten. Darunter befindet sich eine weitere, größere Lücke zwischen 21.296 und 21.722 Punkten.

Für Anleger bedeutet das: Bestehende Verkaufspositionen sollten jetzt gut abgesichert und die Risikobegrenzung entsprechend angepasst werden. Auf der anderen Seite müsste der DAX nachhaltig über 24.266 Punkte steigen, um wieder Aufwärtspotenzial in Richtung der Rekordstände um 25.500 Punkte zu entwickeln. Aktuell erscheint dieses Szenario jedoch eher unwahrscheinlich.

Aktuelle Lage

DAX bei 22.839 Punkten

VDAX zeigt erhöhte Nervosität

Fear& Greed Index bei 16 auf "Extreme Fear"

Tagesanalyse:

RSI: um 31 - Sell MACD: -395 - Sell MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist weiter im bärische Lager Anlaufmarken nach oben bei 23.000 / 23.180 / 23.351 und 23.476 Punkte Punkten, nach unten bei 22.678 / 22.607 / 22.455 und 22.320 Punkten. Gaps bei 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe noch intakt - Risiko einer weltweiten Rezession steigt weiter VDAX-New Angstlevel sprunghaft gestiegen VDAX-New der Deutschen Börse (18. März 2026): Bei 26,31% (steigend) (Vortag: 25,52%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Sell-Limit-Order bei 24.000 ausgeführt, Stopp bei 24.500 Punkten. Kursziele bei 23.000/22.764/22.607/22.320 Punkten - aktiv! - Stopps nachziehen! 2. Stop-Sell-Order unter 23.000 Punkten platzieren, Stopp bei 23.300 Punkten. Kursziele bei 22.764/22.607/22.320 Punkten - aktiv! Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY7W4M Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 9,40 - 9,41 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 21.889,44 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 21.889,44 Punkte akt. Kurs Basiswert: 22.839,57 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 24,36 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU82HF Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 13,22 - 13,23 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 24.090,77 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 24.090,77 Punkte akt. Kurs Basiswert: 22.839,57 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 22.320 Punkte Hebel: 17,22 Kurschance: + 60 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

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