Niedrigster Preis seit Dezember

Sollte sich der Kurs in den kommenden Tagen im Bereich um 97,60 US-Dollar stabilisieren, könnten sich mittelfristig wieder attraktive Chancen ergeben. In diesem Fall wäre zunächst ein Anstieg zurück in Richtung des Rekordhochs bei 134,88 US-Dollar möglich, darüber hinaus sogar bis auf 175,13 US-Dollar.

Seit dem Rekordhoch von 134,88 US-Dollar Ende Januar hat die Aktie rund 40 Prozent an Wert verloren. Damit ist sie in einen Bereich zurückgefallen, der gleich mehrere wichtige Unterstützungen vereint: die vorherige Kursspitze aus Mitte Oktober, den 200-Tage-Durchschnitt sowie das sogenannte 61,8 %-Fibonacci-Retracement (eine häufig genutzte Marke in der technischen Analyse). Trotz dieses Rückgangs bleibt ein seit Dezember 2024 bestehender Aufwärtstrend bislang intakt.

Fällt die Aktie jedoch weiter und rutscht unter den 50-Wochen-Durchschnitt bei 87,69 US-Dollar, müsste mit einem weiteren Rückgang gerechnet werden – möglicherweise bis in den Bereich um 80,00 US-Dollar, wo der langfristige Aufwärtstrend verläuft.

Aktuell deutet das Chartbild allerdings darauf hin, dass eher Verkäufer den Markt bestimmen. Daher ist kurzfristig weiterhin mit schwächeren Kursen zu rechnen.

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Newmont Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU5V07 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,17 - 1,18 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 84,2309 US-Dollar Basiswert: Newmont Corp. KO-Schwelle: 84,2309 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 97,41 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,17 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU9BPG Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,61 - 1,62 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 115,4937 US-Dollar Basiswert: Newmont Corp. KO-Schwelle: 115,4937 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 97,41 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 5,17 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

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