Fällt das Kartenhaus nun zusammen?

In diesem Fall könnte der Nikkei 225 zunächst in Richtung seines 200-Tage-Durchschnitts bei 48.568 Punkten fallen. Sollte auch diese Marke nicht halten, wäre ein weiterer Rückgang bis etwa 48.052 Punkte möglich. Ob sich die Kurse danach wieder erholen, hängt davon ab, wie sich die Marktbewegung insgesamt weiterentwickelt.

Ein Blick auf die Kursentwicklung seit dem Überschreiten des bisherigen Hochs aus Oktober 2025 bei 52.626 Punkten zeigt zwei mögliche Warnsignale: Zum einen deutet sich ein Trendwechsel an, zum anderen könnte sich eine sogenannte Schulter-Kopf-Schulter-Formation ausbilden – ein Muster, das häufig auf fallende Kurse hinweist. Die entscheidende Marke (die sogenannte „Nackenlinie“) verläuft dabei um 51.316 Punkte. Sollte der Index diese Linie aufgrund des anhaltenden Verkaufsdrucks nach unten durchbrechen, wäre ein weiterer Rückgang wahrscheinlich.

Es gibt allerdings auch eine Chance auf eine erneute Aufwärtsbewegung: Wenn der Index wieder über 55.900 Punkte steigt, könnte ein neuer Anlauf auf höhere Kurse folgen. Aktuell wird die wirtschaftliche Lage jedoch durch eine vorübergehende Knappheit bei Rohöl belastet, was in vielen Ländern für Probleme sorgt und gleichzeitig die Inflation weiter antreibt.

Trading-Strategie:

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SHORT

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Stop-Sell-Order : 51.316 Punkte

Kursziele : 48.568/48.052 Punkte

Renditechance via DU8ZEX : 90 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 3 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Nikkei 225 Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU33JR Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,23 - 3,24 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 46.884,1924 Punkte Basiswert: Nikkei 225 Index KO-Schwelle: 46.884,1924 Punkte akt. Kurs Basiswert: 53.372,48 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,93 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU8ZEX Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,16 - 3,17 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 58.194,1484 Punkte Basiswert: Nikkei 225 Index KO-Schwelle: 58.194,1484 Punkte akt. Kurs Basiswert: 53.372,48 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 48.052 Punkte Hebel: 9,13 Kurschance: + 90 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.