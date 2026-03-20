Gold tritt auf der Stelle – 4.669,57 USD

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,76 % 1 Monat -7,10 % 3 Monate +5,81 % 1 Jahr +52,82 %

Gold konsolidiert nahezu unverändert bei 4.669,57befindet sich in einer abwartenden Phase.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 5 Jahren 10.000USD in Gold investiert, lag der Preis bei 1.743,99USD. Heute notiert Gold bei 4.669,57USD. Ihr Einsatz wäre nun 26.775,1USD wert – ein Zuwachs von +167,75 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment zu Gold gemischt. Befürworter sehen Gold als Absicherung gegen Schulden- und Inflationsrisiken und rechnen langfristig mit Kursgewinnen (fünfstellige Notierungen). Gegenpositionen verweisen auf Abwärtsbewegungen bei Minenwerten; kurzfristig ist Gold volatil, mit jüngeren Abwärtsbewegungen in den letzten 14 Tagen. Quelle: wallstreetONLINE-Forum.