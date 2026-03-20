Goldpreis
Gold tritt auf der Stelle – 4.669,57 USD
Goldpreis konsolidiert fast unverändert bei 4.669,57 USD.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-8,76 %
|1 Monat
|-7,10 %
|3 Monate
|+5,81 %
|1 Jahr
|+52,82 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 5 Jahren 10.000USD in Gold investiert, lag der Preis bei 1.743,99USD. Heute notiert Gold bei 4.669,57USD. Ihr Einsatz wäre nun 26.775,1USD wert – ein Zuwachs von +167,75 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment zu Gold gemischt. Befürworter sehen Gold als Absicherung gegen Schulden- und Inflationsrisiken und rechnen langfristig mit Kursgewinnen (fünfstellige Notierungen). Gegenpositionen verweisen auf Abwärtsbewegungen bei Minenwerten; kurzfristig ist Gold volatil, mit jüngeren Abwärtsbewegungen in den letzten 14 Tagen. Quelle: wallstreetONLINE-Forum.
Zur Gold Diskussion
Informationen zu Gold
Gold wird seit Jahrtausenden als Zahlungsmittel und Wertanlage genutzt. Heute gilt es als Inflationsschutz und Krisenmetall. Der Kurs spiegelt Erwartungen zu Zinspolitik, Wirtschaftsdaten und geopolitischen Risiken wider. Besonders in Zeiten politischer Unsicherheit fließt Kapital verstärkt in das Edelmetall.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|368,60EUR
|+0,46 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|129,57EUR
|+0,36 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|264,78EUR
|+0,05 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|370,48EUR
|-2,00 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|102,87EUR
|+0,02 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|576,25EUR
|-1,96 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|386,36EUR
|+0,21 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|77,98EUR
|+0,45 %
|Long
|1
|0,00
|132,41EUR
|+2,49 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|10,09EUR
|-0,14 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.