Silberpreis
Heftiger Rückgang Silber verliert -1,64 %
Heftiger Rückgang: Silberpreis -1,64 % auf 71,75 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-15,19 %
|1 Monat
|-9,33 %
|3 Monate
|+6,04 %
|1 Jahr
|+115,21 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 3 Jahren 5.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 22,11548USD. Heute notiert Silber bei 71,75USD. Ihr Einsatz wäre nun 16.221,9USD wert – ein Zuwachs von +224,44 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
WallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Silber ist gemischt. Kurzfristig Erholung (Kurs um 72 USD; 72,75 als mögliches Schlussziel) vs. Erwartung weiterer Rückgänge in den 60ern (z. B. 59–64 USD). Technisch: 50‑Tagelinie als Unterstützung, 200‑Tagelinie als Widerstand im Gespräch. Fundamentale Treiber bleiben Inflation, starker Dollar und Ölpreise; Stimmung bleibt volatil. Die 14‑Tage-Veränderung ist nicht eindeutig beziffert.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Über Jahrhunderte war Silber Zahlungsmittel und Wertanlage. Heute beeinflussen industrielle Innovationen, Minenproduktion und geopolitische Entwicklungen den Preis. Anleger sehen Silber zunehmend als nachhaltige Beimischung.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|368,60EUR
|+0,46 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|129,57EUR
|+0,36 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|264,78EUR
|+0,05 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|370,48EUR
|-2,00 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|102,87EUR
|+0,02 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|576,25EUR
|-1,96 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|386,36EUR
|+0,21 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|77,98EUR
|+0,45 %
|Long
|1
|0,00
|132,41EUR
|+2,49 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|10,09EUR
|-0,14 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.