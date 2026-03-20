Heftiger Rückgang Silber verliert -1,64 %

-1,64 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -15,19 % 1 Monat -9,33 % 3 Monate +6,04 % 1 Jahr +115,21 %

Abverkauf am Silbermarkt:in 24 Stunden, aktueller Kurs 71,75. Investoren ziehen Kapital ab.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 3 Jahren 5.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 22,11548USD. Heute notiert Silber bei 71,75USD. Ihr Einsatz wäre nun 16.221,9USD wert – ein Zuwachs von +224,44 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

WallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Silber ist gemischt. Kurzfristig Erholung (Kurs um 72 USD; 72,75 als mögliches Schlussziel) vs. Erwartung weiterer Rückgänge in den 60ern (z. B. 59–64 USD). Technisch: 50‑Tagelinie als Unterstützung, 200‑Tagelinie als Widerstand im Gespräch. Fundamentale Treiber bleiben Inflation, starker Dollar und Ölpreise; Stimmung bleibt volatil. Die 14‑Tage-Veränderung ist nicht eindeutig beziffert.