ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für Fedex auf 432 Dollar - 'Neutral'
- JPMorgan hebt Kursziel fuer Fedex moderat an plusx
- Einstufung Neutral bleibt trotz Kursziel Anhebungx
- Starker Quartalsbericht Ausblick angehoben Investi
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fedex nach Zahlen von 424 auf 432 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aktie des Logistikkonzerns dürfte positiv auf den starken Quartalsbericht und den angehobenen Ausblick reagieren, schrieb Brian Ossenbeck in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Das Management habe allerdings gewarnt, dass die derzeitige Geschäftsdynamik die Erwartungen an das laufende Quartal nach oben geschraubt habe. Einige fundamentale Herausforderungen sowie steigende Investitionen dürften den Druck auf das weiter schwache Großfrachtgeschäft aufrechterhalten, so der Experte. Er hob seine Schätzungen moderat an./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 23:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 23:21 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fedex Aktie
Die Fedex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,55 % und einem Kurs von 340 auf Tradegate (20. März 2026, 08:02 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fedex Aktie um +11,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,76 %.
Die Marktkapitalisierung von Fedex bezifferte sich zuletzt auf 79,86 Mrd..
Fedex zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 407,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 294,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 450,00USD was eine Bandbreite von -13,44 %/+32,49 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 432 US-Dollar