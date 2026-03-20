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    GOLDMAN SACHS stuft IAG Pence auf 'Buy'

    GOLDMAN SACHS stuft IAG Pence auf 'Buy'
    Foto: Siarhei - 356130783
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für International Airlines Group (IAG) von 470 auf 440 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Patrick Creuset passte seine Bewertungsmodelle für die Lufthansa und die Airline-Holding IAG am Freitag an die immensen Auswirkungen des Iran-Kriegs an: Höhere Treibstoffkosten, höhere Ticketpreise gerade auf Langstrecken und höhere Luftfrachtumsätze. Was dabei unter dem Strich herauskomme, sei zunächst vollkommen unklar und in weiten Teilen abhängig von der Dauer des Konflikts und der Ölmarkt-Verwerfungen. Creuset versuchte die Lage aber so gut es geht in Prognosen zu packen. Während er bei der Lufthansa nun zum Verkauf rät, bleibt er bei IAG auf Kaufen. Bei IAG ist er vor allem optimistischer für den Free Cashflow./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 06:00 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 4,02EUR auf Tradegate (20. März 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: Patrick Creuset
    Analysiertes Unternehmen: IAG Pence
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 4,4
    Kursziel alt: 4,7
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m



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