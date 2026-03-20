Xiaomi-Aktie bricht ein – SU7-Update schürt Margenangst

Auslöser der Skepsis ist vor allem die Preisstrategie. Xiaomi setzt den Einstiegspreis für den neuen SU7 bei 219.900 Yuan (rund 27.000 Euro) an, was nur einem Aufschlag von rund 1,9 Prozent gegenüber der ersten Generation entspricht. Gleichzeitig sind die Kosten deutlich gestiegen. "Lei erklärte nach der Veranstaltung, dass die Materialkosten für die zweite Generation des SU7 trotz aller Verbesserungen um 20.000 Yuan gestiegen seien, während der Preis nur um 4.000 Yuan erhöht wurde", sagte Eugene Hsiao, Stratege bei Macquarie Capital. "Dies deutet im Wesentlichen auf einen potenziellen Margenrückgang für die neuere Version hin."

Die Xiaomi-Aktie ist nach der Vorstellung der überarbeiteten Elektro-Limousine SU7 deutlich unter Druck geraten. Trotz starker Nachfrage zweifeln Investoren zunehmend an der Profitabilität des neuen Modells – und schicken den Kurs zeitweise um über 8 Prozent in den Keller.

Die Reaktion an der Börse folgte prompt. Nachdem die Aktie im Vorfeld der Präsentation noch von KI-Fantasie und Produktneuheiten profitiert hatte, kippte die Stimmung unmittelbar nach den Details zur Preisgestaltung. Anleger fürchten, dass Xiaomi im intensiven Wettbewerb des chinesischen Elektroautomarkts zunehmend auf Kosten der Profitabilität wächst.

Dabei ist die Nachfrage nach dem neuen Modell durchaus robust. Innerhalb von nur 34 Minuten nach dem Launch verzeichnete Xiaomi nach eigenen Angaben 15.000 bestätigte Bestellungen. Der SU7 punktet zudem mit technischen Verbesserungen wie einer Reichweite von über 900 Kilometern, einem leistungsstärkeren Motor sowie einem aufgewerteten Innenraum. Auch bei Sicherheit und Fahrerassistenz legt das Unternehmen nach, unter anderem durch den flächendeckenden Einsatz von LiDAR-Technologie.

Doch diese Upgrades haben ihren Preis. Steigende Kosten für Batterien, Chips und andere Komponenten belasten nicht nur Xiaomi, sondern den gesamten chinesischen Elektroautomarkt. Gleichzeitig verschärft sich der Wettbewerb durch aggressive Rabatte und einen anhaltenden Preiskampf, der die Margen in der Branche zunehmend unter Druck setzt.

Xiaomi versucht, sich in diesem Umfeld als ernstzunehmender Herausforderer von Tesla und BYD zu positionieren. Seit dem Markteintritt im Jahr 2024 hat das Unternehmen bereits mehr als 600.000 Fahrzeuge ausgeliefert und plant, 2026 rund 550.000 Einheiten zu verkaufen. Parallel investiert der Konzern massiv in künstliche Intelligenz und will in den kommenden Jahren über 60 Milliarden Yuan in diesen Bereich stecken.

Doch kurzfristig zeigt sich ein klarer Zielkonflikt: Wachstum und Marktanteile stehen gegen Profitabilität. Die aktuellen Kursverluste machen deutlich, dass Investoren zunehmend sensibel auf genau diese Balance reagieren.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



