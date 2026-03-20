Beteiligungsgesellschaft Mutares rechnet mit deutlich mehr Transaktionen
- Mutares rechnet fuer das zweite Quartal auf mehren
- Verkaeufe und Zukaeufe werden vorbereitet Muenchen
- Einkaeufe unter andere Gas Solutions und Hamberger
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Beteiligungsgesellschaft Mutares rechnet für das zweite Quartal mit deutlich mehr Transaktionen. Das Unternehmen geht mit drei Zukäufen und sechs Verkäufen in das kommende Quartal, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Freitag in München mitteilte. Die Pipeline auf der Verkaufs- als auch auf der Akquisitionsseite würde sich in einem fortgeschrittenen Stadium befinden und soll maßgeblich zum Umsatz- und Ergebniswachstum beitragen.
So sollen im zweiten Jahresviertel auf der Verkaufsseite drei Abschlüsse in den Segmenten Energy & Technology sowie Infrastructure & Defense vorbereitet werden. In diesen beiden Bereichen sei das Interesse aufgrund der massiven Investitionen in die Energieinfrastruktur und der deutlich steigenden Verteidigungsbudgets besonders hoch, hieß es. Der Abschluss der Verkäufe von Conexus, Kalzip, inTime und Relobus würde unmittelbar bevorstehen.
Zugleich stünden fünf Abschlüsse auf der Kaufseite bevor, darunter der Geschäftsbereich Gas Solutions von Wärtsilä, das Fußbodengeschäft der Hamberger Industriewerke, das Engineering Thermoplastics (ETP) Geschäft von SABIC in Amerika und Europa. Diese drei Transaktionen alleine hätten einen jährlichen Umsatz von annähernd 2,5 Milliarden Euro./mne/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur mutares Aktie
Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 16.473 auf Ariva Indikation (20. März 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der mutares Aktie um -4,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,50 %.
Die Marktkapitalisierung von mutares bezifferte sich zuletzt auf 595,96 Mio..
mutares zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,5500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +30,97 %/+66,37 % bedeutet.
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Meldung von heute morgen.....Quelle:
Mutares erwartet hohe Transaktionsaktivität im zweiten Quartal 2026
- Drei Exits zur Unterzeichnung geplant und vier Exits zum Closing erwartet
- Fünf Closings auf der Kaufseite vorgesehen, darunter Gas Solutions und ETP-Geschäft von SABIC
- Zwei weitere Akquisitionen bereits unterzeichnet
- Vorbereitung weiterer Exitprozesse in den Bereichen Energy Infrastructure und Defense
- Positives Investorenfeedback auf vorläufige Zahlen und weitere Entwicklung
Allein die drei erstgenannten Transaktionen stehen für einen annualisierten Umsatz von annähernd EUR 2,5 Mrd. Insbesondere im ETP-Geschäft von SABIC sieht Mutares angesichts jährlicher Umsätze von rund EUR 2,0 Mrd., einem Eigenkapital von knapp EUR 2,0 Mrd. sowie historisch erzielten operativen Ergebnissen von mehr als EUR 500 Mio. sowie einem ausgeprägten industriellen Footprint in den USA ein herausragendes Wertschöpfungspotenzial.
Die skizzierten Aktivitäten stärken nicht nur die operative Basis, sondern werden den Konzernumsatz, die internationale Reichweite und die Segmenttiefe des Portfolios signifikant erhöhen.
Matze, ich teile deine grundsätzliche Kritik an sämtlichen negativen Einschätzungen zu mutares nicht.
Mark und Friedrich wird sich jetzt hier wieder austoben 😁 (KI 😁) ....ich schaue hier im April wieder rein, da jetzt wieder jede Stunde gebasht wird, muss ich mir nicht antun...