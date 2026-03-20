Beteiligungsgesellschaft Mutares rechnet mit deutlich mehr Transaktionen

Matze, ich teile deine grundsätzliche Kritik an sämtlichen negativen Einschätzungen zu mutares nicht.

Auch ich gehe davon aus, dass diese von M+F nicht selbstlos erfolgt und KI im Spiel sein dürfte, vermutlich stecken Leerverkäufer dahinter, jedoch müssen die hier mit Quellenangaben geposteten roten Flaggen deswegen nicht falsch sein.





Wie gehen denn Shortseller üblicherweise vor?

Sie suchen nach Ungereimtheiten in den Bilanzen bei Aktiengesellschaften, nach noch nicht eingepreisten Risiken und nach aufgrund ihrer Analysen überbewerteten Firmen, auf die sie mit Shortpositionen auf fallende Kurse spekulieren können.

Nichts davon ist verwerflich.





Im Anschluss machen sie oft ihre Gutachten öffentlich, natürlich nicht selbstlos, sondern in der Hoffnung, dass andere ihre Einschätzung teilen und dadurch der Kurs in ihrem Sinne fällt. Das wäre er zwar ohnehin, wenn ihre Einschätzungen stimmen sollten, jedoch hätte es sonst vielleicht noch viele Monate oder sogar Jahre gedauert, was dann Shortselling aufgrund der hohen Kosten unrentabel machen würde.

Solange diese Analysen wahrheitsgemäß sind und von ihnen entdeckte Missstände für alle offenlegen, kann ich auch daran nichts Falsches sehen.

Sehr oft wurden dadurch schon Skandale aufgedeckt. Das muss hier selbstverständlich nicht der Fall sein.





Tatsächlich gibt es für mich hier aber auch Ungereimtheiten und zunehmende Risiken.

Warum kommt es jetzt schon zum zweiten Mal zu diesem Problem mit den Anleihen? Wäre das nicht vermeidbar gewesen, zum Beispiel durch das Aussetzen der Dividendenzahlung im letzten Jahr?

Und verschlechtert sich die Situation aufgrund der gestiegenen Öl- und Gaspreise nicht gerade für einige mutares-Beteiligungen?





Zudem finde ich einige hier mit Quellenangaben angeführte Punkte zumindest wissenswert.

Du musst diese nicht teilen, aber dann bitte ich um fundierte Gegenargumente, ebenfalls mit Quellenangaben.



