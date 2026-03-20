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    Beteiligungsgesellschaft Mutares rechnet mit deutlich mehr Transaktionen

    Für Sie zusammengefasst
    • Mutares rechnet fuer das zweite Quartal auf mehren
    • Verkaeufe und Zukaeufe werden vorbereitet Muenchen
    • Einkaeufe unter andere Gas Solutions und Hamberger
    Beteiligungsgesellschaft Mutares rechnet mit deutlich mehr Transaktionen
    Foto: adobe.stock.com

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Beteiligungsgesellschaft Mutares rechnet für das zweite Quartal mit deutlich mehr Transaktionen. Das Unternehmen geht mit drei Zukäufen und sechs Verkäufen in das kommende Quartal, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Freitag in München mitteilte. Die Pipeline auf der Verkaufs- als auch auf der Akquisitionsseite würde sich in einem fortgeschrittenen Stadium befinden und soll maßgeblich zum Umsatz- und Ergebniswachstum beitragen.

    So sollen im zweiten Jahresviertel auf der Verkaufsseite drei Abschlüsse in den Segmenten Energy & Technology sowie Infrastructure & Defense vorbereitet werden. In diesen beiden Bereichen sei das Interesse aufgrund der massiven Investitionen in die Energieinfrastruktur und der deutlich steigenden Verteidigungsbudgets besonders hoch, hieß es. Der Abschluss der Verkäufe von Conexus, Kalzip, inTime und Relobus würde unmittelbar bevorstehen.

    Zugleich stünden fünf Abschlüsse auf der Kaufseite bevor, darunter der Geschäftsbereich Gas Solutions von Wärtsilä, das Fußbodengeschäft der Hamberger Industriewerke, das Engineering Thermoplastics (ETP) Geschäft von SABIC in Amerika und Europa. Diese drei Transaktionen alleine hätten einen jährlichen Umsatz von annähernd 2,5 Milliarden Euro./mne/zb

    mutares

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    ISIN:DE000A2NB650WKN:A2NB65

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur mutares Aktie

    Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 16.473 auf Ariva Indikation (20. März 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der mutares Aktie um -4,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,50 %.

    Die Marktkapitalisierung von mutares bezifferte sich zuletzt auf 595,96 Mio..

    mutares zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,5500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +30,97 %/+66,37 % bedeutet.




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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die finanzielle Lage von Mutares: verfehlte Covenant‑Kennzahl, vorgeschlagener Waiver gegen Gebühr, Risiko einer Sonderkündigung der Anleihen (rund 285 Mio. Nominal) bei knapp 50 Mio. Cash, mögliche Wertminderungen, gestiegene Leasingverbindlichkeiten, ETP‑Übernahme/Timing als Mittel zur Kennzahlenverbesserung und vermehrte Short‑Positionen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber mutares eingestellt.

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    dpa-AFX
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