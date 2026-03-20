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    Öl-Alarm auf dem Balkan

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    Nahost-Konflikt treibt Ölpreis hoch: Diese US-Entscheidung hilft jetzt Serbien

    Die USA verlängern die Ausnahmeregelung für den serbischen Ölkonzern NIS bis zum 17. April. Was bedeutet das für Serbiens Ölversorgung und die geopolitische Lage?

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    Öl-Alarm auf dem Balkan - Nahost-Konflikt treibt Ölpreis hoch: Diese US-Entscheidung hilft jetzt Serbien
    Foto: OpenAI

    Die Ausnahmeregelung für die Sanktionen gegen den serbischen, in russischem Besitz befindlichen Ölkonzern NIS wurde vom US-Finanzministerium bis zum 17. April verlängert, wie Reuters berichtet. Serbien erhält damit inmitten des Nahost-Konflikts mehr Zeit für den Import von Rohöl, sagte der serbische Energieminister am Freitag. 

    Energieminister Dubravka Djedovic Handanovic sagte in einer Erklärung: "Die Verlängerung der Lizenz um fast einen Monat ist gerade jetzt, wo die Ölpreise täglich steigen, besonders wichtig." NIS ist der Betreiber Serbiens einziger Ölraffinerie in der Stadt Pančevo und ist der größte Lieferant und Kraftstoffhändler des Balkanlandes. 

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    Das Balkanland hat am Donnerstag das Exportverbot für Rohöl und Kraftstoffprodukte bis zum 2. April verlängert, um seinen Markt vor Engpässen und Preisanstiegen infolge des Krieges gegen den Iran zu schützen. Die Aussetzung gilt dabei für die Ausfuhr von Diesel, Benzin und Rohöl mit allen Transportmitteln. Im vergangenen Jahr hat Serbien mit 60 Prozent das meiste Rohöl aus Kasachstan importiert, gefolgt von Nigeria und Guyana.    

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    Im Dezember hatte das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums NIS eine Frist bis zum 24. März gesetzt, um die Veräußerung der von den russischen Unternehmen Gazprom und Gazprom Neft gehaltenen Anteile (44,9 Prozent beziehungsweise 11,3 Prozent) auszuhandeln.

    Die serbische Regierung hält 29,9 Prozent der Anteile an NIS, der Rest gehört Kleinaktionären und Mitarbeitern. Am 19. Januar gab das ungarische Unternehmen MOL bekannt, eine verbindliche Vereinbarung mit den russischen Unternehmen über den Kauf ihrer Anteile an NIS unterzeichnet zu haben. ADNOC aus den Vereinigten Arabischen Emiraten werde Minderheitsaktionär sein.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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