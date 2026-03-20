Verkaufsempfehlung hält Lufthansa von Erholung ab

Nun trat Analyst Patrick Creuset von Goldman Sachs mit einer Verkaufsempfehlung auf den Plan und signalisierte mit seinem Kursziel von 6,60 Euro weiteres Ungemach. Creuset passte sein Bewertungsmodell an die immensen Auswirkungen des Iran-Kriegs an: Höhere Treibstoffkosten, höhere Ticketpreise gerade auf Langstrecken und höhere Luftfrachtumsätze.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Lufthansa können vom leicht stabilisierten Marktumfeld bei gesunkenen Ölpreisen am Freitag zunächst nicht profitieren. Auf der Handelsplattform Tradegate geben sie im Vergleich zum Xetra-Schluss vom Vortag vorbörslich leicht nach auf 7,40 Euro. Im Zuge des Iran-Kriegs hatten sie in knapp drei Wochen zuletzt bis zu ein Fünftel verloren beim Vortagestief von 7,386 Euro.

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Was dabei unter dem Strich herauskomme, sei zunächst vollkommen unklar und in weiten Teilen abhängig von der Dauer des Konflikts und der Ölmarkt-Verwerfungen. Creuset versuchte die Lage aber so gut es geht in Prognosen zu packen. Gleiches tat er für die Airline-Holding IAG . Und dabei kam am Ende für die British-Airways-Mutter deutlich mehr Optimismus für die Barmittelentwicklung heraus als bei der Lufthansa.

Ein Grund der Belastung für die Airlines, die höheren Treibstoffkosten, wird inzwischen allerdings zumindest etwas abgemildert. Nachdem ein Barrel der Nordsee-Ölsorte Brent tags zuvor wieder mehr als 119 Dollar gekostet hatte, sind es am Freitagmorgen nun noch gut 108 Dollar. Aussagen des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu haben Hoffnung gemacht auf ein nun doch rascheres Kriegsende als befürchtet./ag/gl/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,60 % und einem Kurs von 7,428 auf Tradegate (20. März 2026, 08:34 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -5,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,58 %. Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 8,98 Mrd.. Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1800 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,7143EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -19,81 %/+20,29 % bedeutet.



