BARCLAYS stuft Sartorius Vorzuege auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sartorius von 280 auf 270 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Charles Pitman-King passte seine Schätzungen am Donnerstagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht Ende April an den jüngsten Kapitalmarkttag an. Er bleibt optimistisch, dass der Gegenwind im Geschäft mit Laborequipment nachlässt und die Underperformance wegen KI-Sorgen endet./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 23:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 211,3EUR auf Tradegate (20. März 2026, 08:28 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Charles Pitman-King
Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 270
Kursziel alt: 280
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Charles Pitman-King
Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 270
Kursziel alt: 280
Währung: EUR
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