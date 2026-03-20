BARCLAYS stuft Sartorius Vorzuege auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sartorius von 280 auf 270 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Charles Pitman-King passte seine Schätzungen am Donnerstagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht Ende April an den jüngsten Kapitalmarkttag an. Er bleibt optimistisch, dass der Gegenwind im Geschäft mit Laborequipment nachlässt und die Underperformance wegen KI-Sorgen endet./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 23:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 211,3EUR auf Tradegate (20. März 2026, 08:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Charles Pitman-King

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 270

Kursziel alt: 280

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

