Novartis erweitert Brustkrebs-Portfolio mit Zukauf
- Novartis erwirbt Pikavation Therapeutics fuer 2Mrd
- SNV4818 oral in Phase I II Studie gegen Brustkrebs
- Gezielter Wirkstoff soll Nebenwirkungen reduzierene
Basel (dpa-AFX) - Novartis übernimmt vom US-Biotechunternehmen Synnovation Therapeutics ein Krebsforschungsprogramm rund um den Wirkstoff SNV4818. Dazu erwirbt Novartis die Tochtergesellschaft Pikavation Therapeutics für zwei Milliarden US-Dollar. Zusätzlich können erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen von bis zu einer Milliarde fällig werden.
SNV4818 ist ein oral verabreichbares Medikament, das derzeit in einer Phase-I/II-Studie zur Behandlung von Brustkrebs und anderen fortgeschrittenen soliden Tumoren untersucht wird, teilte Novartis am Freitag mit.
Der Wirkstoff verfolgt laut Novartis einen gezielten Therapieansatz: Das Medikament soll spezifisch mutierte Krebszellen angreifen und gesunde Zellen möglichst schonen. Dadurch könnten Nebenwirkungen reduziert und die Verträglichkeit im Vergleich zu bestehenden Therapien verbessert werden. Zudem lasse sich der Wirkstoff potenziell besser mit anderen Behandlungsformen wie Hormon- oder CDK-Inhibitor-Therapien kombinieren./hr/ra/DP/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novartis Aktie
Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,51 % und einem Kurs von 128,7 auf Lang & Schwarz (20. März 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novartis Aktie um -4,77 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,07 %.
Die Marktkapitalisierung von Novartis bezifferte sich zuletzt auf 272,80 Mrd..
Novartis zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,6668. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9500 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 117,89CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 104,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 135,00CHF was eine Bandbreite von -19,42 %/+4,60 % bedeutet.
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Der gestrige Kursverlust von mehr 4 Prozent war sicherlich übertrieben; kann natürlich heute nochmal heruntergehen. Dadurch ergeben sich aber gute Nachkaufchancen. Im Gegensatz zu Roche sind die Analysen nicht ganz so skeptisch. Nach wie vor gilt die Maxime: Novartis verkauft man nicht; obwohl man wahrscheinlich durch die Aktie nicht reich wird.