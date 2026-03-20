Novartis erweitert Brustkrebs-Portfolio mit Zukauf

Der Wirkstoff verfolgt laut Novartis einen gezielten Therapieansatz: Das Medikament soll spezifisch mutierte Krebszellen angreifen und gesunde Zellen möglichst schonen. Dadurch könnten Nebenwirkungen reduziert und die Verträglichkeit im Vergleich zu bestehenden Therapien verbessert werden. Zudem lasse sich der Wirkstoff potenziell besser mit anderen Behandlungsformen wie Hormon- oder CDK-Inhibitor-Therapien kombinieren./hr/ra/DP/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novartis Aktie

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,51 % und einem Kurs von 128,7 auf Lang & Schwarz (20. März 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novartis Aktie um -4,77 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,07 %.

Die Marktkapitalisierung von Novartis bezifferte sich zuletzt auf 272,80 Mrd..

Novartis zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,6668. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9500 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 117,89CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 104,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 135,00CHF was eine Bandbreite von -19,42 %/+4,60 % bedeutet.