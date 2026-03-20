BARCLAYS stuft LANXESS AG auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Lanxess von 14,00 auf 11,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Anil Shenoy kappte am Donnerstagabend nach den Geschäftszahlen des Chemiekonzerns seine operative Ergebnisschätzung für 2026 um 6 Prozent. Weitere Senkungen seien möglich, sollte sich das Baugewerbe nicht im zweiten Halbjahr erholen. Den Anlegern bleibe aktuell nichts anderes übrig, als auf das zweite Halbjahr zu warten, das allerdings auch nicht wie erhofft ausfallen könnte./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 18:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,49 % und einem Kurs von 12,24EUR auf Tradegate (20. März 2026, 08:36 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Anil Shenoy

Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 11,50

Kursziel alt: 14,00

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 11,50 € , was einem Rückgang von -6,28% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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