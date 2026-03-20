BARCLAYS stuft RATIONAL AG auf 'Overweight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rational von 890 auf 860 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Timothy Lee sprach am Donnerstagabend im Nachgang des Geschäftsberichts von einer "sicheren Küche" in wilden Zeiten. Der Margenausblick des Großküchenausrüsters sei zwar etwas mau, mache aber im aktuellen Umfeld Sinn. Die Sonderdividende sieht Lee als positive Überraschung./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 18:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 18:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,82 % und einem Kurs von 670EUR auf Tradegate (20. März 2026, 08:25 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Timothy Lee
Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 860
Kursziel alt: 890
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Timothy Lee
Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 860
Kursziel alt: 890
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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