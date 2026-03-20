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    BARCLAYS stuft Ionos auf 'Overweight'

    BARCLAYS stuft Ionos auf 'Overweight'
    Foto: Siarhei - 356130783
    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ionos von 39 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Webhoster bewege sich in die richtige Richtung, schrieb Sarah Roberts am Donnerstagabend nach dem soliden Geschäftsbericht. Sie passte ihr Modell zwar etwas an, bleibt aber optimistisch. Die Diskussion um Ki-Verdrängung dürfte 2026 ihren Zenit erreichen und die Aktien seien nicht teuer./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 18:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 04:00 / GMT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,47 % und einem Kurs von 24,15EUR auf Tradegate (20. März 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Sarah Roberts
    Analysiertes Unternehmen: Ionos
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 34
    Kursziel alt: 39
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



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