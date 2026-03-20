Kissigs Börsengeschichte(n): Am 20.03.1602 gab die Niederländische Ostindien-Kompanie die ersten Aktien der Welt aus - und zündete damit den Turbo für den Kapitalismus

Am 20. März 1602 wurde mit der Gründung der Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) ein Meilenstein in der Wirtschaftsgeschichte gesetzt. Erstmals wurde ein Unternehmen geschaffen, das Kapital von einer breiten Öffentlichkeit einsammelte und dieses in handelbare Anteilscheine überführte - die ersten modernen Aktien.





Dieses Modell revolutionierte nicht nur den Handel, sondern legte den Grundstein für das heutige globale Finanzsystem.



