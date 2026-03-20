Super Micro: Nvidia-Chips wohl über Milliarden-Komplott nach China geschleust

Nach Angaben der Ermittler nutzten die Beschuldigten ein komplexes Netzwerk über Taiwan und mehrere südostasiatische Länder, um die in den USA produzierten Server umzuleiten. Die Geräte seien zunächst offiziell in Drittstaaten exportiert, dort in neutrale Verpackungen umgepackt und anschließend nach China weitergeleitet worden – unter Umgehung der seit 2022 verschärften Exportbeschränkungen für fortschrittliche KI-Chips.

Der KI-Serverhersteller Super Micro Computer steht im Zentrum eines der bislang größten Fälle mutmaßlicher Umgehung von US-Exportkontrollen für Hochtechnologie. Wie das US-Justizministerium mitteilte, wurden drei Personen aus dem Umfeld des Unternehmens – darunter Mitbegründer Yih-Shyan Liaw – angeklagt, an einem System beteiligt gewesen zu sein, mit dem KI-Technologie, darunter hochentwickelte Nvidia-Chips, im Wert von mindestens 2,5 Milliarden US-Dollar nach China geschleust worden sein soll.

Besonders brisant sind die Details der mutmaßlichen Täuschung: Laut Anklage sollen die Beteiligten gezielt Compliance-Kontrollen umgangen haben. Dabei kamen offenbar auch Attrappen zum Einsatz. Echte Server wurden demnach bereits verschifft, während bei Kontrollen funktionslose "Dummy"-Geräte präsentiert wurden. Ermittler berichten zudem, dass Etiketten und Seriennummern mithilfe von Haartrocknern von Originalgeräten entfernt und auf die Attrappen übertragen worden seien.

"Das System der Angeklagten wurde mit der Zeit immer dreister und führte dazu, dass massive Mengen an Servern mit kontrollierter US-KI-Technologie nach China geschickt wurden", erklärte das Justizministerium. Allein zwischen April und Mai 2025 sollen so Lieferungen im Wert von über 500 Millionen US-Dollar erfolgt sein.

Super Micro selbst betonte, nicht als Beschuldigter geführt zu werden, und erklärte, mit den Behörden zu kooperieren. Das Unternehmen habe zwei Mitarbeiter beurlaubt und die Zusammenarbeit mit einem externen Dienstleister beendet. "Das in der Anklageschrift dargelegte Verhalten dieser Personen stellt einen Verstoß gegen die Unternehmensrichtlinien und Compliance-Kontrollen dar, einschließlich der Versuche, geltende Exportkontrollgesetze und -vorschriften zu umgehen", teilte der Konzern mit.

Die Vorwürfe treffen einen sensiblen Bereich der globalen Tech-Industrie. KI-Server enthalten häufig Hochleistungschips, darunter auch die besonders leistungsstarken und exportkontrollierten Chips von Nvidia. Nvidia selbst betonte, dass die "strikte Einhaltung" der Vorschriften oberste Priorität habe, und verwies darauf, dass illegale Umleitungen weder unterstützt noch bedient würden.

Der Fall gilt als bislang prominenteste Strafverfolgung im Zusammenhang mit dem Schmuggel von KI-Technologie nach China und unterstreicht die zunehmende geopolitische Brisanz im Wettbewerb um künstliche Intelligenz. An der Börse reagierten Anleger umgehend: Die Aktie von Super Micro verlor nach Bekanntwerden der Anklage im nachbörslichen Handel 12 Prozent.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



