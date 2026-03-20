Fuchs vorbörslich gestützt von Zahlen und Ausblick

Auf der Handelsplattform Tradegate notierten sie im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag zuletzt 1,6 Prozent höher bei 34,07 Euro. Für das laufende Jahr stünde im Xetra-Handel damit aber immer noch ein Minus von mehr als 10 Prozent zu Buche.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Fuchs haben am Freitag im vorbörslichen Handel mit einem überdurchschnittlichen Kursanstieg auf die Jahreszahlen und den 2026er Ausblick des Schmierstoffherstellers reagiert.

Fuchs verdiente im vergangenen Jahr in etwa so viel wie im Vorjahr. Analysten hatten allerdings mit einem leichten Ergebnisrückgang gerechnet. Der Umsatz wuchs um ein Prozent. Die Dividende je Vorzugsaktie soll um sechs Cent auf 1,23 Euro steigen.

Im laufenden Jahr rechnen die Mannheimer mit einer Besserung. Die Ziele liegen im Großen und Ganzen im Rahmen der Analystenerwartungen./edh/zb

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur FUCHS Pref Aktie Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,48 % und einem Kurs von 34,18 auf Tradegate (20. März 2026, 08:46 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der FUCHS Pref Aktie um -6,55 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,15 %. Die Marktkapitalisierung von FUCHS Pref bezifferte sich zuletzt auf 2,19 Mrd.. FUCHS Pref zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4800 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 49,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von +46,71 %/+64,67 % bedeutet.



