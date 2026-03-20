    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInfineon Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Infineon Technologies

    AKTIE IM FOKUS

    161 Aufrufe 161 0 Kommentare 0 Kommentare

    Infineon stark erholt nach Einbruch - Empfehlung von JPMorgan

    Für Sie zusammengefasst
    • Infineon Aktien erholen sich nach Kursrutsch heute
    • JPMorgan Analyst Kursziel 48 Euro fuer Infineon AG
    • KI Bedarf fuer Rechenzentren macht Infineon starke
    AKTIE IM FOKUS - Infineon stark erholt nach Einbruch - Empfehlung von JPMorgan
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Infineon haben sich am Freitag vorbörslich um mehr als 5 Prozent erholt. Die Papiere des Chipherstellers waren seit Beginn des Iran-Kriegs vor etwa drei Wochen um bis zu 20 Prozent abgesackt. Der Kursrutsch stoppte erst an der einfachen 200-Tage-Linie auf dem Niveau von Ende Dezember 2025.

    Nun blies der JPMorgan-Analyst Sandeep Deshpande aber mit einem Kursziel von 48 Euro zum Einstieg. Damit traut er Infineon die Rückkehr an das Jahreshoch vom Februar zu.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Infineon Technologies AG!
    Long
    36,50€
    Basispreis
    0,31
    Ask
    × 14,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    41,31€
    Basispreis
    0,27
    Ask
    × 14,48
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Münchner seien einer der größten Profiteure des immensen Energiebedarfs beim KI-Einsatz, schrieb Deshpande. Infineon bietet Lösungen für mehr Energieeffizienz in den Rechenzentren. Dank neuer Systemarchitekturen dürfte die Bedeutung zum Ende des Geschäftsjahres 2026 hin sogar noch zunehmen. Zudem setzt Deshpande darauf, dass der Tiefpunkt im Geschäft mit der Autobranche erreicht ist und nun eine Stabilisierung folgen kann./ag/jha/

    Infineon Technologies

    +3,72 %
    -4,66 %
    -15,47 %
    +7,68 %
    +10,20 %
    +13,32 %
    +13,19 %
    +217,47 %
    -44,62 %
    ISIN:DE0006231004WKN:623100

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,99 % und einem Kurs von 38,73 auf Tradegate (20. März 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um -4,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,47 %.

    Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 51,12 Mrd..

    Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 45,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +15,37 %/+33,32 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Infineon Technologies - 623100 - DE0006231004

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Infineon Technologies. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Infineon stark erholt nach Einbruch - Empfehlung von JPMorgan Die Aktien von Infineon haben sich am Freitag vorbörslich um mehr als 5 Prozent erholt. Die Papiere des Chipherstellers waren seit Beginn des Iran-Kriegs vor etwa drei Wochen um bis zu 20 Prozent abgesackt. Der Kursrutsch stoppte erst an der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     