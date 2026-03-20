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    Vonovia

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    Marktteilnehmer überschiessen eventuell!

    Sowohl die Europäische Zentralbank (EZB) als auch die US-Notenbank (Federal Reserve, FED) halten derzeit die Zinssätze stabil. Auch der Ausblick für das laufende Jahr führt dazu, dass sich die Marktteilnehmer von Zinssenkungsfantasien verabschieden. Für die Aktionäre von Vonovia stellen diese Entwicklungen keine günstigen Nachrichten dar. Neben den Enttäuschungen, die durch die Entscheidungen der Zentralbanken verursacht werden, kommt der Ausblick von CEO Luka Mucic hinzu. Obwohl die Dividende leicht auf 1,25 Euro pro Aktie steigt, die Mieten im Jahr 2025 im Durchschnitt um 4,6 Prozent zugenommen haben und das Nettoergebnis auf 4,8 Milliarden Euro angewachsen ist, entscheiden sich die Mehrheit der Aktionäre für einen Verkauf ihrer Anteile. Wahrscheinlich stößt bei ihnen der geplante Verkauf von Vermögenswerten in Höhe von fünf Milliarden Euro bis 2028 auf Ablehnung.

    Zum Chart

    Mit dem Verkauf von Eigentum im Ausmaß von fünf Milliarden Euro wird Europas größter Vermieter ein Stück weit weniger von potenziell hohen Zinsen tangiert. Die Aktien von Vonovia reagieren aufgrund des Leverage-Effekts bei der Immobiliennachfrage empfindlich auf Zinsänderungen. Die vor mehr als drei Jahren einsetzenden Zinserhöhungen haben die Kursentwicklung deutlich belastet. Innerhalb von 15 Monaten verlor die Aktie nahezu den gesamten Kursgewinn seit dem Börsengang. Am 28. März 2023 erreichte der Aktienkurs mit 15,27 Euro ein Allzeittief. Die durch die Umkehr der Leitzinsen ausgelöste Kurserholung wurde ab Anfang Juni 2023 vom Markt vorweggenommen. Diese Aufwärtsbewegung hielt bis Ende Oktober 2024 an, bevor sie wieder gebrochen wurde. Die anschließende Abwärtsphase schien Ende April 2025 überwunden, nachdem die obere Begrenzung des Trendkanals durchbrochen wurde. Bislang folgten jedoch rückläufige Kurse entlang der Trendkanalbegrenzung einschließlich des gestrigen Handelstages. Dabei wurde im Zuge dieses 12,12-prozentigen Kursrückgangs die gewichtige Unterstützung bei 24,03 Euro durchbrochen. Erst am Niveau bei 21,53 Euro stoppte gestern der Abverkauf. Gleichwohl kann das Ausmaß des Ölpreisschocks noch nicht annähernd genau abgeschätzt werden. Eine Eskalation könnte zu einem steigenden Zinsregime führen und somit den Kurs mittelfristig belasten. Es ist aber auch möglich, dass die Marktteilnehmer am gestrigen Handelstag weit über das Ziel hinausgeschossen sind.

    Vonovia SE (Tageschart in Euro)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 24,03 // 25,48 Euro
    Unterstützungen: 21,53 // 19,31 Euro

    Fazit

    Risikobereite Anleger, die von einer steigenden Aktie der Vonovia SE bis auf 24,05 Euro ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN MM9CRE) überproportional mit einem Omega von 3,80 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 41 % und dem Ziel bei 24,05 Euro (0,42 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 20.04.2026 eine Rendite von rund 40 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 19,85 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 33 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,20 zu 1, wenn bei 19,85 Euro (0,2 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

    Strategie für steigende Kurse
    WKN: MM9CRE Typ: Call-Optionsschein
    akt. Kurs: 0,249 – 0,28 Euro Emittent: Morgan Stanley
    Basispreis: 22,00 Euro Basiswert: Vonovia SE
    akt. Kurs Basiswert: 21,61 Euro
    Laufzeit: 18.06.2027 Kursziel: 0,42 Euro
    Omega: 3,80 Kurschance: + 40 Prozent
    Quelle: Morgan Stanley

    Interessenkonflikt

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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    Autor
    Ingmar Königshofen
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    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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    Verfasst von Ingmar Königshofen
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