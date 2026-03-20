Zurückhaltung prägt Geschehen - Kein Handel in Japan

TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Freitag uneinheitlich tendiert. Damit stellte sich vor dem Wochenende eine abwartende Tendenz ein. In Japan fand wegen eines Feiertages kein Handel statt.

Die Märkte profitierten von leicht gesunkenen Ölpreisen. Händler verwiesen allerdings darauf, dass bestenfalls von einem Durchatmen die Rede sein könne. Angesichts der Unwägbarkeiten des Iran-Krieges dominiere vor dem Wochenende Vorsicht.