    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPWO AktievorwärtsNachrichten zu PWO
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    PWO-Aufsichtsrat: Spannende Bilanzsitzung enthüllt wichtige Einblicke

    PWO blickt auf ein durchwachsenes Geschäftsjahr 2025: sinkende Umsätze und Gewinne, angepasste Dividende – zugleich werden Finanzierung und Ausblick für 2026 neu justiert.

    PWO-Aufsichtsrat: Spannende Bilanzsitzung enthüllt wichtige Einblicke
    • Der Aufsichtsrat der PWO AG hat den Jahresabschluss für 2025 geprüft, bestätigt und gebilligt, mit vorläufigen Zahlen, die bereits am 19. Februar 2026 veröffentlicht wurden.
    • Die Umsatzerlöse für 2025 lagen bei 524,7 Mio. EUR, was einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr (555,1 Mio. EUR) darstellt.
    • Das EBIT vor Währungseffekten betrug 26,1 Mio. EUR, leicht niedriger als im Vorjahr (30,0 Mio. EUR).
    • Für 2026 wird eine Dividende von 1,65 EUR je Aktie vorgeschlagen, im Vergleich zu 1,75 EUR im Vorjahr.
    • Die Prognose für 2026 sieht Umsatzerlöse von rund 500 Mio. EUR, ein EBIT vor Währungseffekten von 13–17 Mio. EUR und einen Nettoverschuldungsgrad von ca. 2,5 Jahren vor.
    • Das Unternehmen hat erfolgreich Schuldscheindarlehen in Höhe von 20 Mio. EUR in mehreren Tranchen über 3 und 5 Jahre platziert, um die Finanzierung zu stärken.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei PWO ist am 27.03.2026.

    Der Kurs von PWO lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 24,300EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
    11 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 24,400EUR das entspricht einem Plus von +0,41 % seit der Veröffentlichung.


    PWO

    -0,82 %
    +0,83 %
    -4,69 %
    -15,28 %
    -21,29 %
    -21,29 %
    -1,61 %
    -26,06 %
    +955,39 %
    ISIN:DE0006968001WKN:696800





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    PWO-Aufsichtsrat: Spannende Bilanzsitzung enthüllt wichtige Einblicke PWO blickt auf ein durchwachsenes Geschäftsjahr 2025: sinkende Umsätze und Gewinne, angepasste Dividende – zugleich werden Finanzierung und Ausblick für 2026 neu justiert.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     