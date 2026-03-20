PWO-Aufsichtsrat: Spannende Bilanzsitzung enthüllt wichtige Einblicke
PWO blickt auf ein durchwachsenes Geschäftsjahr 2025: sinkende Umsätze und Gewinne, angepasste Dividende – zugleich werden Finanzierung und Ausblick für 2026 neu justiert.
- Der Aufsichtsrat der PWO AG hat den Jahresabschluss für 2025 geprüft, bestätigt und gebilligt, mit vorläufigen Zahlen, die bereits am 19. Februar 2026 veröffentlicht wurden.
- Die Umsatzerlöse für 2025 lagen bei 524,7 Mio. EUR, was einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr (555,1 Mio. EUR) darstellt.
- Das EBIT vor Währungseffekten betrug 26,1 Mio. EUR, leicht niedriger als im Vorjahr (30,0 Mio. EUR).
- Für 2026 wird eine Dividende von 1,65 EUR je Aktie vorgeschlagen, im Vergleich zu 1,75 EUR im Vorjahr.
- Die Prognose für 2026 sieht Umsatzerlöse von rund 500 Mio. EUR, ein EBIT vor Währungseffekten von 13–17 Mio. EUR und einen Nettoverschuldungsgrad von ca. 2,5 Jahren vor.
- Das Unternehmen hat erfolgreich Schuldscheindarlehen in Höhe von 20 Mio. EUR in mehreren Tranchen über 3 und 5 Jahre platziert, um die Finanzierung zu stärken.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei PWO ist am 27.03.2026.
Der Kurs von PWO lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 24,300EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
11 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 24,400EUR das entspricht einem Plus von +0,41 % seit der Veröffentlichung.
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