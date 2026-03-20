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    ANALYSE-FLASH

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    Barclays senkt Ziel für Rational auf 860 Euro - 'Overweight'

    Für Sie zusammengefasst
    • Barclays senkt Kursziel fuer Rational auf 860 Euro
    • Einstufung bleibt Overweight trotz Kurszielsenkunge
    • Analyst Timothy Lee lobt sichere Kueche in Zeitene
    ANALYSE-FLASH - Barclays senkt Ziel für Rational auf 860 Euro - 'Overweight'
    Foto: Rational AG

    LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rational von 890 auf 860 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Timothy Lee sprach am Donnerstagabend im Nachgang des Geschäftsberichts von einer "sicheren Küche" in wilden Zeiten. Der Margenausblick des Großküchenausrüsters sei zwar etwas mau, mache aber im aktuellen Umfeld Sinn. Die Sonderdividende sieht Lee als positive Überraschung./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 18:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 04:00 / GMT

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    ISIN:DE0007010803WKN:701080

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rational Aktie

    Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 660,5 auf Tradegate (20. März 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rational Aktie um -2,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,04 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rational bezifferte sich zuletzt auf 7,33 Mrd..

    Rational zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 796,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 580,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.080,00EUR was eine Bandbreite von -9,87 %/+67,83 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: Barclays Capital
    Kursziel: 860 Euro


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