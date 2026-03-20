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    JPMORGAN stuft RIO TINTO auf 'Neutral'

    JPMORGAN stuft RIO TINTO auf 'Neutral'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto von 7220 auf 7030 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Auch nach dem überdurchschnittlichen Kursrückgang seit Beginn des Iran-Kriegs seien die europäischen Bergbauaktien noch nicht attraktiv genug, schrieb Dominic O'Kane am Freitag in seiner Branchenschätzung. Die für die Kursentwicklung wichtige Gewinndynamik sei in den vergangenen Wochen von einem hohen Niveau zurückgekommen und könnte die Schätzungen deutlich unter Druck setzen. Die Industriemetallpreise spiegelten den Einfluss höherer Energiepreise und die globalen Wachstumsrisiken noch nicht angemessen wider. O'Kanes Favorit ist Norsk Hydro mit einem 20-prozentigen Kurspotenzial. Denn die Aluminiumpreise würden davon gestützt, dass der Nahe Osten für 7 Prozent des Angebots stehe. Weiter negativ sieht der Experte Kupferwerte und bleibt für Anglo American, First Quantum und Lundin auf "Underweight"./gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 04:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 04:19 / GMT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,03 % und einem Kurs von 74,45EUR auf Tradegate (20. März 2026, 09:08 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Dominic O'Kane
    Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 70,3
    Kursziel alt: 72,2
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 81,54, was eine Steigerung von +10,52% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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