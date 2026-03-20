Dax mit Erholungsversuch nach Elfmonatstief

Tradingidee, 18.03.2026.

Ich denke, das das heute, ein sehr spannender Tag, werden wird.

Ich trade heute das 5 Wellen Szenario. Mom. sollte Welle iii. laufen.

Die 24 000 Marke sollte heute erreicht werden und darüber hinaus.

Was ganz positiv wäre und erreicht werden kann, nicht muss,

ist die 24100 Punkte.

Auf jeden Fall ist danach eine Downwelle zu erwarten , die nicht

ganz ohne sein wird. Die will ich auf jeden Fall auch traden.

Der richtige Ausstieg aus der UP-Wellle wird nicht ganz einfach

werden.

Mal schauen was der Tag so bringt, allen viel Erfolg beim Traden.Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif