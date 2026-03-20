JPMORGAN stuft Fuchs SE auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fuchs SE nach Zahlen mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Overweight" belassen. Der Schmierstoffhersteller habe im vergangenen Quartal die Erwartungen solide übertroffen, doch der Ausblick auf 2026 enttäusche, schrieb Angelina Glazova am Freitag. Die Konsensschätzungen könnten im niedrigen einstelligen Prozentbereich sinken. Glazova rechnet mit weiterem Druck auf die Aktie./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 07:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 07:14 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,56 % und einem Kurs von 32,48EUR auf Tradegate (20. März 2026, 09:16 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Angelina Glazova

Analysiertes Unternehmen: Fuchs SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 49

Kursziel alt: 49

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 49,00 € , was eine Steigerung von +46,97% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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