Gold schwach, Silber im Bärenmarkt – Peter Brandt nimmt Anlegern jede Hoffnung

Gold notierte zuletzt bei rund 4.660 US-Dollar je Unze und hat auf Wochensicht etwa sieben Prozent verloren – der stärkste Rückgang seit März 2020. Steigende Preise für Öl, Gas und Kraftstoffe schüren Inflationssorgen und lassen erwarten, dass Notenbanken ihre Geldpolitik länger straff halten. Das belastet insbesondere Gold, da das Edelmetall keine laufenden Erträge abwirft. Gleichzeitig legten der US-Dollar und die Renditen von US-Staatsanleihen zu, was alternative Anlagen attraktiver macht.

Der Ausverkauf bei Edelmetallen hat sich zuletzt deutlich verschärft – und prägt weiter die Marktstimmung, auch wenn sich die Preise aktuell leicht stabilisieren. Gold steuert auf die schwächste Woche seit sechs Jahren zu, während Silber zuvor regelrecht eingebrochen ist und in den Bärenmarkt gerutscht war. Auslöser bleibt der eskalierende Konflikt im Nahen Osten, der die Energiepreise antreibt und damit die Hoffnungen auf schnelle Zinssenkungen dämpft.

Noch heftiger fiel die Bewegung bei Silber aus. Der Preis rutschte zwischenzeitlich unter die Marke von 70 US-Dollar je Unze und hat seit Anfang März rund 30 Prozent eingebüßt. Damit ist Silber klar in einen Bärenmarkt übergegangen. Händler verweisen neben der schwächeren Nachfrage auch auf technische Faktoren: Mit dem Bruch wichtiger Unterstützungsniveaus wurden zusätzliche Verkäufe ausgelöst, was den Abwärtstrend deutlich beschleunigte.

Auch institutionelle Anleger zogen Kapital ab. Goldgedeckte ETFs verzeichneten zuletzt deutliche Abflüsse und haben ihre Gewinne seit Jahresbeginn weitgehend wieder abgegeben. Viele Investoren nutzten Edelmetalle zur Liquiditätsbeschaffung, um Verluste in anderen Marktsegmenten auszugleichen.

"Kaufen Sie nicht bei Kursrückgängen – die Volatilität ist viel zu hoch", sagte Robert Gottlieb, ehemaliger Edelmetallhändler bei JPMorgan Chase & Co. und heute unabhängiger Marktkommentator. "Bis die Volatilität nachlässt und sich die Preise konsolidieren", könnte es zu weiteren Verkäufen kommen.

Auch die US-Notenbank verstärkt den Druck. Sie ließ die Zinsen zuletzt unverändert und machte deutlich, dass weitere Fortschritte bei der Inflationsbekämpfung notwendig sind, bevor eine Lockerung in Betracht kommt. Parallelen sehen Marktbeobachter zur Entwicklung im Jahr 2022, als ein Energieschock infolge des Ukraine-Kriegs eine längere Schwächephase auslöste.

Auch langfristig zeigen sich einige Analysten skeptisch. Der erfahrene Rohstoffanalyst Peter Brandt erklärte, es würde ihn nicht überraschen, wenn Gold und Silber bis 2027 keine neuen Allzeithochs erreichen.

Trotz der jüngsten Verluste deutet die leichte Stabilisierung darauf hin, dass der Markt kurzfristig eine Pause einlegt. Entscheidend bleibt jedoch, ob sich Inflationsdruck und Zinserwartungen nachhaltig verändern – oder ob der Abwärtstrend bei Edelmetallen weiter anhält.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



