    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Crash wirkt nach

    569 Aufrufe 569 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gold schwach, Silber im Bärenmarkt – Peter Brandt nimmt Anlegern jede Hoffnung

    Der Ausverkauf sitzt tief: Silber ist im Bärenmarkt, Gold mit der schwächsten Woche seit Jahren. Zinsen bleiben hoch – und laut Peter Brandt sind neue Hochs bis 2027 vom Tisch.

    Für Sie zusammengefasst
    Crash wirkt nach - Gold schwach, Silber im Bärenmarkt – Peter Brandt nimmt Anlegern jede Hoffnung
    Foto: Unsplash

    Der Ausverkauf bei Edelmetallen hat sich zuletzt deutlich verschärft – und prägt weiter die Marktstimmung, auch wenn sich die Preise aktuell leicht stabilisieren. Gold steuert auf die schwächste Woche seit sechs Jahren zu, während Silber zuvor regelrecht eingebrochen ist und in den Bärenmarkt gerutscht war. Auslöser bleibt der eskalierende Konflikt im Nahen Osten, der die Energiepreise antreibt und damit die Hoffnungen auf schnelle Zinssenkungen dämpft.

    Gold notierte zuletzt bei rund 4.660 US-Dollar je Unze und hat auf Wochensicht etwa sieben Prozent verloren – der stärkste Rückgang seit März 2020. Steigende Preise für Öl, Gas und Kraftstoffe schüren Inflationssorgen und lassen erwarten, dass Notenbanken ihre Geldpolitik länger straff halten. Das belastet insbesondere Gold, da das Edelmetall keine laufenden Erträge abwirft. Gleichzeitig legten der US-Dollar und die Renditen von US-Staatsanleihen zu, was alternative Anlagen attraktiver macht.

    Noch heftiger fiel die Bewegung bei Silber aus. Der Preis rutschte zwischenzeitlich unter die Marke von 70 US-Dollar je Unze und hat seit Anfang März rund 30 Prozent eingebüßt. Damit ist Silber klar in einen Bärenmarkt übergegangen. Händler verweisen neben der schwächeren Nachfrage auch auf technische Faktoren: Mit dem Bruch wichtiger Unterstützungsniveaus wurden zusätzliche Verkäufe ausgelöst, was den Abwärtstrend deutlich beschleunigte.

    Auch institutionelle Anleger zogen Kapital ab. Goldgedeckte ETFs verzeichneten zuletzt deutliche Abflüsse und haben ihre Gewinne seit Jahresbeginn weitgehend wieder abgegeben. Viele Investoren nutzten Edelmetalle zur Liquiditätsbeschaffung, um Verluste in anderen Marktsegmenten auszugleichen.

    "Kaufen Sie nicht bei Kursrückgängen – die Volatilität ist viel zu hoch", sagte Robert Gottlieb, ehemaliger Edelmetallhändler bei JPMorgan Chase & Co. und heute unabhängiger Marktkommentator. "Bis die Volatilität nachlässt und sich die Preise konsolidieren", könnte es zu weiteren Verkäufen kommen.

    Auch die US-Notenbank verstärkt den Druck. Sie ließ die Zinsen zuletzt unverändert und machte deutlich, dass weitere Fortschritte bei der Inflationsbekämpfung notwendig sind, bevor eine Lockerung in Betracht kommt. Parallelen sehen Marktbeobachter zur Entwicklung im Jahr 2022, als ein Energieschock infolge des Ukraine-Kriegs eine längere Schwächephase auslöste.

    Auch langfristig zeigen sich einige Analysten skeptisch. Der erfahrene Rohstoffanalyst Peter Brandt erklärte, es würde ihn nicht überraschen, wenn Gold und Silber bis 2027 keine neuen Allzeithochs erreichen.

    Trotz der jüngsten Verluste deutet die leichte Stabilisierung darauf hin, dass der Markt kurzfristig eine Pause einlegt. Entscheidend bleibt jedoch, ob sich Inflationsdruck und Zinserwartungen nachhaltig verändern – oder ob der Abwärtstrend bei Edelmetallen weiter anhält.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Crash wirkt nach Gold schwach, Silber im Bärenmarkt – Peter Brandt nimmt Anlegern jede Hoffnung Der Ausverkauf sitzt tief: Silber ist im Bärenmarkt, Gold mit der schwächsten Woche seit Jahren. Zinsen bleiben hoch – und laut Peter Brandt sind neue Hochs bis 2027 vom Tisch.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     