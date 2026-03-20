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    Deutsche Lufthansa AG: Herr Carsten Spohr, Kauf

    GNW-DD - Deutsche Lufthansa AG: Herr Carsten Spohr, Kauf
    Foto: Boris Roessler - dpa

    ^Deutsche Lufthansa AG: Herr Carsten Spohr, Kauf
    Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen,
    20. Mar 2026 / 09:15 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
    a) Name
    +----------+---------+
    | Titel | Herr |
    +----------+---------+
    | Vorname | Carsten |
    +----------+---------+
    | Nachname | Spohr |
    +----------+---------+
    2. Grund der Meldung
    a) Position / Status
    +----------+
    | Vorstand |
    +----------+
    b) Erstmeldung
    3.Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name
    +-----------------------+
    | Deutsche Lufthansa AG |
    +-----------------------+
    b) LEI
    +----------------------+
    | 529900PH63HYJ86ASW55 |
    +----------------------+
    4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
    a) Beschreibung des Finanzinstruments
    +------+--------------+
    | Art | Aktie |
    +------+--------------+
    | ISIN | DE0008232125 |
    +------+--------------+
    b) Art des Geschäfts
    +------+
    | Kauf |
    +------+
    c) Preis(e) und Volumen
    +-----------+-----------+
    | Preis(e) | Volumen |
    +-----------+-----------+
    | 7,52 | 75.200,00 |
    +-----------+-----------+
    d) Aggregierte Informationen
    +--------+-----------------------+
    | Preis | Aggregiertes Volumen |
    +--------+-----------------------+
    | 7,52 | 75.200,00 |
    +--------+-----------------------+
    e) Datum des Geschäfts (CET/CEST)
    +------------+
    | 19.03.2026 |
    +------------+
    f) Ort des Geschäfts
    +-------------+
    | Xetra, XETR |
    +-------------+
    Ende der Mitteilung
    -------------------------------------------------------------------------------- GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com) -------------------------------------------------------------------------------- +-------------+---------------------------------------------------------------+ | Sprache | Deutsch | +-------------+---------------------------------------------------------------+ | Unternehmen | Deutsche Lufthansa AG | | | | | | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft, Venloer Straße 151-153 | | | | | | 50672 Koeln | | | | | | Germany | +-------------+---------------------------------------------------------------+ | Internet | https://www.lufthansagroup.com/investor-relations | +-------------+---------------------------------------------------------------+ Â°

    Deutsche Lufthansa

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    -5,36 %
    -18,58 %
    -13,25 %
    -2,64 %
    -21,16 %
    -9,66 %
    -26,30 %
    +64,11 %
    ISIN:DE0008232125WKN:823212

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,97 % und einem Kurs von 7,476 auf Tradegate (20. März 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -5,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,58 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 8,98 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,7143EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -19,81 %/+20,29 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Deutsche Lufthansa - 823212 - DE0008232125

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Folgen von Streiks und hohen Personalkosten für die Bewertung der Lufthansa, gestiegene Kosten durch Umwege und Kerosinpreise (Iran-Konflikt) sowie entgangene Streckennetze. Diskutiert werden ein Insiderkauf (32.324 St. bei ~7,75 €), staatliche Steuererleichterungen als Stütze und die Kursentwicklung: Rebound von Tief ~5,50 € auf ~7,5–7,75 € bei erhöhter Volatilität.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

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