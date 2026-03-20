JEFFERIES stuft Fuchs SE auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Fuchs SE nach Zahlen des Schmierstoffherstellers mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz und das operative Ergebnis (Ebit) im vergangenen Quartal lägen zwei Prozent über den Konsensschätzungen, während der freie Barmittelzufluss sogar um 38 Prozent darüber liege, schrieb Constantin Hesse am Freitag. Die Ziele für 2026 sieht er im Rahmen der Erwartungen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 03:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 03:02 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,56 % und einem Kurs von 32,48EUR auf Tradegate (20. März 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Constantin Hesse

Analysiertes Unternehmen: Fuchs SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 55

Kursziel alt: 55

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 55,00 € , was eine Steigerung von +64,77% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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