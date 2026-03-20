JEFFERIES stuft Fuchs SE auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Fuchs SE nach Zahlen des Schmierstoffherstellers mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz und das operative Ergebnis (Ebit) im vergangenen Quartal lägen zwei Prozent über den Konsensschätzungen, während der freie Barmittelzufluss sogar um 38 Prozent darüber liege, schrieb Constantin Hesse am Freitag. Die Ziele für 2026 sieht er im Rahmen der Erwartungen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 03:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 03:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 03:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 03:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,56 % und einem Kurs von 32,48EUR auf Tradegate (20. März 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Constantin Hesse
Analysiertes Unternehmen: Fuchs SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 55
Kursziel alt: 55
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Constantin Hesse
Analysiertes Unternehmen: Fuchs SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 55
Kursziel alt: 55
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