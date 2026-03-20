Super Micro Computer Aktie im freien Fall. Jetzt kaufen? 20.03.2026

Die Super Micro Computer Aktie ist bisher um -19,07 % auf 21,455€ gefallen. Das sind -5,055 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Super Micro Computer Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,26 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -19,07 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Super Micro Computer ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Computersystemen, spezialisiert auf Server und Speicherlösungen. Mit einem starken Fokus auf Energieeffizienz und Anpassungsfähigkeit bedient das Unternehmen Rechenzentren und Cloud-Computing-Märkte. Hauptkonkurrenten sind Dell, HPE und Lenovo. Ihre Innovationskraft und maßgeschneiderte Lösungen heben sie von der Konkurrenz ab.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Super Micro Computer Verluste von -20,74 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Super Micro Computer Aktie damit um -21,86 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -22,58 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -16,64 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,08 % geändert.

Super Micro Computer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -21,86 % 1 Monat -22,58 % 3 Monate -20,74 % 1 Jahr -42,63 %

Informationen zur Super Micro Computer Aktie

Es gibt 600 Mio. Super Micro Computer Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,98 Mrd.EUR € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Super Micro Computer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Super Micro Computer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Super Micro Computer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.