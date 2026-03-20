Deutsche Bank-Bonus-Zertifikat mit 34%-Chance und 30% Sicherheitspuffer

Zuletzt belastete die Aussage des Managements, im ersten Quartal nur mit stagnierenden Erträgen zu rechnen, den Aktienkurs. Die Erwartung des Vorstandes, vom aktuellen Übernahmekampf um die Commerzbank profitieren zu können und Potenzial für die Übernahme neuer Kunden zu haben, könnte sich allerdings wieder unterstützend auf den Aktienkurs auswirken.

Die Ende 2023 begonnene kräftige Aufwärtsbewegung der Deutsche Bank-Aktie ist seit einigen Wochen von einer ebenso heftigen Korrekturbewegung abgelöst worden. Verzeichnete die Aktie noch am 6. Januar 2026 bei 34,26 Euro den höchsten Wert seit mehr als zehn Jahren, so wird sie nur 2,5 Monate später um 25 Prozent tiefer bei 25,70 Euro gehandelt.

Anlage-Idee: Anleger, die nach dem Kursrutsch eine Investition in die als „leicht unterbewertet“ eingeschätzte Deutsche Bank-Aktie in Erwägung ziehen, könnten als Alternative zum direkten Aktienkauf die Anschaffung eines attraktiv ausgestatteten Bonus-Zertifikates mit Cap ins Auge fassen, das auch bei einer weiteren Korrektur des Aktienkurses sehr hohe Renditechancen ermöglichen wird.

Bonus-Zertifikate mit Cap ermöglichen nicht nur bei steigenden Notierungen der Deutsche Bank-Aktie, sondern auch bei seitwärts oder deutlich nachgebenden Kursen hohe Renditechancen. Als Gegengeschäft für die attraktiven Seitwärtschancen müssen Zertifikateanleger auf das unbegrenzte Gewinnpotenzial des Aktieninvestments und Dividendenzahlungen verzichten.

Die Funktionsweise: Wenn die Deutsche Bank-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 18 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 24. Juni 2027 mit dem Bonusbetrag in Höhe von 36 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten: Beim BNP Paribas-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die Deutsche Bank-Aktie (ISIN: DE000PK3LND6) befinden sich Bonuslevel und Cap bei 36 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, den 18. Juni 2027, aktivierte Barriere liegt bei 18 Euro. Beim Deutsche Bank-Aktienkurs von 25,70 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 26,80 Euro erwerben.

Die Chancen: Da Anleger das Zertifikat derzeit mit 26,80 Euro kaufen können, ermöglicht es bis zum Juni 2027 einen Bruttoertrag von 34,32 Prozent (gleich 27 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um weitere 29,96 Prozent auf 18 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken: Berührt der Kurs der Deutsche Bank-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 18 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag fixierten Schlusskurs der Aktie, maximal mit dem Cap, zurückbezahlt. Wird dieser unterhalb von 26,80 Euro festgestellt, dem Kaufkurs des Zertifikates, dann werden Anleger einen Verlust erleiden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Bank-Aktien oder von Anlageprodukten auf Deutsche Bank-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.